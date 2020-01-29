به گزارش خبرنگار مهر، صبح امروز چهارشنبه و همزمان با سالروز شهادت بانوی گرامی اسلام حضرت فاطمه زهرا (س)، پیکر پاک و مطهر یک شهید گمنام در مرکز لرستان تشییع شد.

پیکر مطهر این شهید از حوزه علمیه کمالیه خرم آباد بر روی دستان مردم و کارکنان فرماندهی انتظامی لرستان تشییع و در ستاد فرماندهی انتظامی لرستان به خاک سپرده شد.

این شهید گمنام ۲۳ ساله در عملیات کربلای ۶ در منطقه سومار به فیض شهادت نائل شده است.

براساس این گزارش، مراسم شبی با شهید گمنام نیز شب گذشته در حسینیه ستاد فرماندهی انتظامی لرستان واقع در میدان پلیس خرم آباد برگزار شد.