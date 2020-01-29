تاکید رؤسای مجالس ایران و لبنان بر شکست قطعی طرح قلابی معامله قرن

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مجلس شورای اسلامی در تماسی تلفنی با نبیه بری، رئیس مجلس لبنان در خصوص طرح موسوم به معامله قرن گفتگو کرد.

وی در این گفتگو تاکید کرد: در طرح موسوم به معامله قرن، نه تنها حقوق فلسطینی‌ها پایمال شده، بلکه با معرفی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی، احساسات همه مسلمانان و موحدان جهان جریحه دار شده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به رئیس پارلمان لبنان گفت: البته طرح موسوم به معامله قرن به شکست قطعی خواهد انجامید، چرا که سابقه مبارزاتی و مقاومت مردم فلسطین به مراتب بزرگ‌تر و کارآمدتر از این گونه طرح‌های جعلی، غیر واقع بینانه و قلابی است.

لاریجانی در ادامه این گفتگوی تلفنی تصریح کرد: آمریکا و رژیم صهیونیستی در این خیال خامند که با شهادت سردار سلیمانی، محور مقاومت تضعیف شده و هر توطئه ای از جانب آنها قابل انجام است، حال آنکه با عنایت الهی، درخت مقاومت اسلامی تنومندتر و بسیار قوی‌تر از گذشته است.

وی در پایان با اشاره به اجلاس مجالس کشورهای اسلامی که در کشور بورکینافاسو در حال برگزاری است، بر وحدت همه کشورهای اسلامی به ویژه همفکری پارلمان‌های اسلامی و فعال شدن اتحادیه بین المجالس کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی در دفاع از ملت فلسطین با هدف به شکست کشاندن طرح قلابی معامله قرن تاکید کرد.

نبیه بری رئیس مجلس لبنان نیز در این گفتگوی تلفنی، طرح موسوم به معامله قرن را نقشه و طرحی برای پایمال کردن حقوق ملت فلسطین و طرد ساکنان این سرزمین تاریخی فلسطین توصیف کرد و محکوم کردن جنایات رژیم صهیونیستی افزود: قبول این طرح خطرناک به معنای از دست رفتن کامل خاک فلسطین است.

نبیه بری، رئیس مجلس لبنان همچنین گفت: نتیجه طرح موسوم به معامله قرن، اتحادی است که بین همه گروه‌های فلسطینی برای ایستادگی در برابر خواسته‌های نامشروع و دور و دراز صهیونیست‌ها رقم می‌خورد.

وی در پایان با تأیید سخنان دکتر لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص لزوم همفکری پارلمان کشورهای اسلامی گفت: همکاری‌های پارلمانی در چهارچوب اتحادیه بین المجالس کشورهای اسلامی، قطعاً نقش بسزایی در شکست این طرح خواهد داشت.