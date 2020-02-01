به گزارش خبرنگار مهر، حشمت الله عسگری صبح شنبه در چهارمین نشست تبیینی، اطلاعرسانی و خبری ذیل شورای اطلاعرسانی و تبلیغات اقتصادی استان سمنان باهدف تشریح برنامهها و پروژههای عمرانی و اقتصادی استان به مناسبت ایام الله دهه مبارک فجر به میزبانی امامزاده یحیی (ع) سمنان بابیان اینکه مجموع طرحهای سرمایهگذاری طی دهه فجر امسال ۵۲ پروژه است، ابراز داشت: این پروژهها بااعتبار ۱۳۷ میلیارد تومان در سراسر استان با حضور مسئولان افتتاح میشود.
وی بابیان اینکه از تعداد پروژههای قابل افتتاح حوزه سرمایهگذاری ۱۰ مورد صنعت و معدن، ۳۰ مورد جهاد و ۱۰ مورد گردشگری است، افزود: علیرغم تحریمها شاهد افتتاح پروژههای سرمایهگذاری خارجی نیز هستیم که یک مورد آن در میامی افتتاح میشود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان روند سرمایهگذاری در استان را رو به افزایش دانست و ابراز داشت: طی یک سال گذشته تحولات خوبی را در این حوزه شاهد بودیم به نحوی که دو هزار و ۲۵۷ مورد مجوز سرمایهگذاری در استان اعطاشده است.
عسگری بابیان اینکه چهار هزار و ۹۳۹ واحد تولیدی در استان سمنان فعال است، در ادامه تصریح کرد: در جلسات ستاد تسهیل و رفع موانع تولید با ارائه تسهیلات لازم ۱۰۳ واحد تولیدی سال گذشته و ۳۳ واحد تولیدی طی سال جاری به چرخه اقتصادی کشور بازگشتند.
وی بابیان اینکه سرمایهگذاریهای خوبی در حوزه انرژی خورشیدی و گلخانه طی سالهای گذشته صورت گرفت به نحوی که عملیات راهاندازی گلخانه در استان ۳۴ درصد افزایش داشت، افزود: یک هزار و ۴۴۰ نفر طی سال جاری تحت پوشش بیمه مشاغل خانگی قرار گرفتند.
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