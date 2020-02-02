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۱۳ بهمن ۱۳۹۸، ۴:۱۵

محققان انگلیسی می گویند؛

تنگی نفس و سرفه اولین علائم سرطان ریه هستند

تنگی نفس و سرفه اولین علائم سرطان ریه هستند

نتایج مطالعه جدید نشان می دهد تنگی نفس و سرفه می توانند از علائم اولیه سرطان ریه باشند.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مطالعه محققان دانشگاه اکستر انگلستان گزارش پزشکی ۲۷,۷۹۵ فرد مبتلا به سرطان ریه در بین سال‌های ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۷ را بررسی کردند.

در طول یک دوره ۱۷ ساله، تیم تحقیق دریافت افزایش در میزان سرفه و تنگی نفس از علائم اولیه ای بود که پزشکان در زمان مراجعه به پزشک گزارش کرده بودند.

«ویلی همیلتون»، سرپرست تیم تحقیق، در این باره می‌گوید: «ما در این مطالعه دریافتیم بیولوژی اولیه سرطان ریه نظیر سرفه خونی و از دست دادن اشتها، دیگر از علائم اولیه سرطان ریه نیستند و پزشکان باید در مورد خطرات سرفه و تنگی نفس هم آگاه باشند.»

به گفته محققان، سرطان ریه در افراد سیگاری بسیار شایع است اما افراد غیرسیگاری هم از این بیماری مصون نیستند. تشخیص زودهنگام این بیماری منجر به تسریع روند درمان می‌شود.

کد مطلب 4841701

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