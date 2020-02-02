نشست بررسی وجوه و مفاهیم نوآورانه بیانیه گام دوم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با دهه فجر و ایام سالگرد صدور بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی و با عنایت به اهمیت تبیین بیانیه گام دوم و ضرورت بررسی وجوه و مفاهیم نوآورانه با هدف زمینهسازی تحقق مطلوب اهداف آن، ستاد پیگیری بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی اقدام به برگزاری نشست تخصصی با حضور صاحبنظران و مجموعههای مرتبط با عنوان «نشست تخصصی بررسی وجوه و مفاهیم نوآورانه بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی» نموده است.
این نشست روز دوشنبه ۱۴ بهمن از ساعت ۱۴:۳۰ تا ۱۷:۳۰ در محل سالن جلسات دفتر حفظ و نشر حضرت آیتاللهالعظمی خامنهای مدظلهالعالی با ریاست حجتالاسلام علی ذوعلم، رئیس ستاد پیگیری بیانیه گام دوم برگزار میشود و صاحبنظران و اساتید ذیل در این نشست به ارائه مطلب خواهند پرداخت:
حجتالاسلام خسروپناه، معاون علوم انسانی و هنر دانشگاه آزاد
حجتالاسلام حاجعلی اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه
حجتالاسلام رستمی، رئیس نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاهها
حجتالاسلاموالمسلمین واعظی، رئیس دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم
علی عسگری، رئیس سازمان صداوسیما
حجتالاسلام رضا غلامی، رئیس مرکز پژوهشهای علوم انسانی صدرا
ابراهیمی ترکمان، رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات
مهدی جمشیدی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی
حجتالاسلام سید عباس نبوی، رئیس مؤسسه پژوهشی فرهنگی تمدن و توسعه اسلامی
سینا کلهر، مدیرکل مطالعات فرهنگی مرکز پژوهشهای مجلس
کمیل خجسته، مدیرعامل تبیان
حجتالاسلام رجائینیا، مدیر دفتر برنامهریزی و نظارت راهبردی حوزههای علمیه
حجتالاسلام ثنائی، دبیر همایش ملی بیانیه گام دوم انقلاب و تمدن اسلامی
فرهادی، مشاور ارشد رئیس سازمان بسیج مستضعفین
هانی ایرانمنش، مسؤول عملیاتی گام دوم قرارگاه بقیهالله
احمد مداحی، مسؤول عملیات گام دوم سازمان تبلیغات اسلامی
از همه صاحبنظران، علاقهمندان و پژوهشگران این عرصه برای حضور در این نشست علمی و تخصصی دعوت به عمل میآید. جهت هماهنگی با شماره تلفن ۶۱۰۱۴۳۱۳ تماس بگیرید.
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