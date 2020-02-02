بازدهی بورس به ۱۳۹ درصد رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مقایسه عملکرد بازارهای سهام، ارز و سکه در سال جاری بیانگر این است که بازار سهام در این مدت با ۱۳۹.۱ رشد، بیشترین سود را نسبت به بازارهای ارز و سکه نصیب خود کرده است. این در حالی است که در این مدت بازار ارز (دلار) با رشد ۴.۳ درصدی و بازار سکه با افزایش ۸.۴ درصدی مواجه بوده‌اند.

این گزارش می‌افزاید: همچنین در هفته‌ای که گذشت بازار سرمایه افزایش ۳.۹ درصدی و بازار ارز (دلار) و بازار سکه به ترتیب رشد ۱.۴ و ۳.۱ درصدی را نصیب سرمایه فعالان خود کرده‌اند. همچنین نگاهی به معاملات بورس اوراق بهادار در این مدت نشان می‌دهد در این مدت تعداد ۲۶۶۱۵ میلیون انواع اوراق بهادار به ارزش ۱۶۴,۱۸۰ میلیارد ریال در بیش از دو میلیون و ۹۳۶ هزار دفعه مورد معامله قرار گرفت.

این در شرایطی است که در هفته گذشته استخراج سایر معادن با ۱۸.۹ درصد، استخراج نفت، گاز و خدمات جنبی بجز اکتشاف با ۱۸.۳ درصد، انتشار، چاپ و تکثیر با ۱۷.۴ درصد، لاستیک و پلاستیک با ۱۵.۴ درصد و ساخت دستگاه‌ها و وسایل ارتباطی با ۱۴.۷ درصد بیشترین تاثیر مثبت را در شاخص بورس داشته‌اند و در مقابل گروه‌های محصولات کاغذی با منفی ۱.۷ درصد، اطلاعات و ارتباطات با منفی ۱.۱ درصد، خرده‌فروشی بجز وسایل نقلیه با منفی ۱.۱ درصد، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای با منفی ۰.۶ درصد بیشترین اثر منفی و گروه منسوجات با یک درصد کمترین اثر را در این مدت بر نماگر بازار سهام از خود به جای گذاشته‌اند.

همچنین گروه‌های بانک‌ها و موسسات اعتباری با دادوستد ۷۲۸۵ میلیون سهمی، خودرو و ساخت قطعات با ۳۵۹۲ میلیون سهم، سرمایه‌گذاری‌ها با ۱۸۳۷ میلیون سهم، فلزات اساسی با ۱۳۷۶ میلیون سهم، انبوه‌سازی، املاک و مستغلات با ۱۰۰۱ میلیون سهم، استخراج کانه‌های فلزی با ۹۷۵ میلیون سهم، سایر واسطه‌گری‌های مالی با ۹۴۰ میلیون سهم، محصولات شیمیایی با ۹۲۷ میلیون سهم، سیمان، گچ و آهک با ۶۸۹ میلیون سهم و مواد و محصولات دارویی با ۵۶۱ میلیون سهم بیشترین حجم معاملات هفتگی را در هفته گذشته به نام خود ثبت کردند.