به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر مجد ظهر چهارشنبه در نشست دهیاران و بخشداران دامغان به میزبانی فرمانداری، با اشاره به تأیید صلاحیت و رقابت ۲۱ نفر در حوزه انتخابیه دامغان، بیان کرد: این نامزدها باید بدانند که رعایت قانون یکی از الزامات ستاد انتخابات است.

وی خطاب به دهیاران، بخشداران و مسئولان خواستار بی‌طرفی و عدم جانبداری از نامزدها شد و گفت: در انتخابات نمایندگی مجلس شورای اسلامی حضور پرشور مردم و انتخابی آگاهانه مهم‌ترین شرط است.

فرماندار دامغان همچنین گفت: تمامی نامزدها باید با رعایت قوانین نظام جمهوری اسلامی، به برگزاری انتخاباتی سالم کمک کنند تا شاهد حضوری پرشور نیز از سوی مردم باشیم که همواره در انتخابات نشان داده‌اند اهل حماسه آفرینی هستند.

مجد در ادامه به آمادگی شرایط و تمهیدات برای برگزاری انتخابات اشاره کرد و گفت: جانمایی و نیازسنجی در انتخابات این دوره مجلس از سوی ستاد انتخابات انجام شده است.

فرماندار دامغان، گفت: ۹۳ شعبه اخذ رأی برای یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابیه شهرستان پیش‌بینی شده است.

مجد با بیان اینکه ۷۷ شعبه شهری آماده جمع آوری آرای مردم شهر دامغان و بخش مرکزی هستند، گفت: ۱۶ شعبه نیز در بخش امیرآباد مستقر خواهد شد تا روند انتخابات به خوبی صورت گیرد.