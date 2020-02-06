حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه هرکس ایران را دوست دارد باید در انتخابات شرکت کند، اظهار داشت: حضور حداکثری مردم در انتخابات بسیار مهم است به این دلیل که انتخابات، نقطه‌ای مهم در تعیین سرنوشت کشور است.

وی با بیان اینکه داشتن یک مجلس قوی برای حل مشکلات داخلی و بین‌المللی بسیار اهمیت دارد، ادامه داد: داشتن یک مجلس مهم، مستلزم حضوری آگاهانه و پرشور در انتخابات است.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: امام خمینی (ره) تعارف نکردند که فرمودند مجلس در رأس امور است و یک واقعیت را مطرح کردند چرا که مجلس باید ریل‌گذاری کشور را انجام دهد و بر اساس آن ریل‌گذاری ها بر عملکرد دولت نظارت کند.

پژمان‌فر بیان کرد: بنده به دنبال سیاه‌نمایی نیستم اما مجلس دهم در ریل گذاری ها، اولویت‌ها را گم کرد و نتوانست اولویت‌های اصلی کشور را پیدا کرده و برای حل آن مشکلات، تصمیمات و قوانین مهمی داشته باشد.

وی افزود: عملکرد مجلس دهم در حوزه نظارت هم بسیار ضعیف است. برای مثال زمانی که شنیده می‌شود که ۱۸ میلیارد دلار پول پاشی شده و مفاسد اینچنینی رخ داده است، این مسئله مطرح می‌شود که چرا مجلس نظارت کافی نداشته است؟

پژمانفر ادامه داد: پس اگر چنین مفاسد و اتفاقات نامناسبی از سوی دولت و دستگاه‌های اجرایی صورت گرفته است، به دلیل ضعف مجلس در حوزه نظارت بوده است و باید به دنبال تشکیل مجلسی قوی باشیم.

عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه ما باید انتخابات بسیار دقیقی داشته باشیم، گفت: مشکلات کشور به واسطه یک مجلس انقلابی حل و فصل می‌شود و نمایندگان در یک مجلس قوی، افرادی شجاع هستند و می‌توانند بر اساس مصالح کشور تصمیمات شجاعانه اتخاذ کنند و کشور را از بحران‌ها نجات دهند.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی در واکنش به بخش دیگری از بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه برخی از افرادی که با انتخابات به جایی رسیده اند انتخابات را زیر سوال می‌برند، اظهار داشت: متأسفانه جریانی در کشور وجود دارد که آنقدر خودخواه هستند که فقط می‌خواهند راه و مسیر خودشان ادامه پیدا کند در حالی که شش سال کشور در اختیارشان بودند و نه تنها مشکلات مردم را حل نکردند، بلکه سفره مردم را کوچک‌تر کردند.

وی ادامه داد: این افراد با زیر سوال بردن انتخابات به دنبال آن هستند که فضای دوقطبی و یاس و ناامیدی را در کشور ایجاد کرده و اذهان عمومی را از مشکلات کشور دور کنند.

پژمان‌فر تاکید کرد: این در حالی است که دولتمردان امروز باید پاسخگوی عملکرد خود و علت کوچک شدن سفره مردم و بیکاری جوانان باشند.