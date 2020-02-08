پیشنهاداتحادیه آفریقا برای اعزام هیأت مشترک با سازمان ملل به لیبی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری الجزایر، یک منبع آگاه در اتحادیه آفریقا از پیشنهاد این اتحادیه برای اعزام یک هیأت ناظر بر آتش بس در لیبی خبر داد.

وی در ادامه افزود: هیأت مذکور متشکل از نیروهای اتحادیه آفریقا و سازمان ملل بوده و قرار است مسئولیت نظارت بر روند آتش بس در لیبی را بر عهده بگیرد.

این در حالیست که توافقنامه های آتش بس امضا شده در لیبی میان طرف های درگیر بسیار شکننده بوده و نقض می شود.

به تازگی فرحان حق سخنگوی آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل تاکید کرد که شورای امنیت باید یک موضع متحد و قدرتمند در قبال بحران لیبی اتخاذ کند.

لازم به ذکر است که برلین به تازگی میزبان یک نشست بین المللی با نظارت سازمان ملل در خصوص بحران لیبی بوده است.