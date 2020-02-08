ادامه تسویه حساب ترامپ با شخصیت های آمریکایی/ دومین مقام اخراج شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه‌های آمریکایی، رئیس جمهوری آمریکا سفیر این کشور در اتحادیه اروپا را که در تحقیقات استیضاحش علیه او شهادت داده بود، اخراج کرد؛ این دومین اخراج در چند ساعت گذشته بود.

شبکه خبری سی‌ان‌ان صبح امروز شنبه گزارش داد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا «گوردون ساندلند» سفیر این کشور در اتحادیه اروپا را به دلیل شهادت دادن علیه او در جلسات استیضاح اخراج کرد.

ترامپ چند ساعت قبل نیز «الکساندر ویندمن» مشاور ارشد شورای امنیت ملی کاخ سفید در امور اوکراین را که او نیز در تحقیقات استیضاح علیه وی شهادت داده بود، از کار برکنار کرد.