۹ پروژه با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار در بهارستان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه و هم زمان با دهمین روز از ایام مبارک دهه مبارک فجر، ۹ پروژه در شهرستان بهارستان با حضور انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران، مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان و جمع دیگری از مسئولین شهرستانی و استانی افتتاح شد.

گفتنی است که اعتبار این ۹ پروژه بالغ بر ۱۰۰ میلیارد تومان می‌باشد و با افتتاح این طرح‌های شغلی برای ۱۲۸ نفر به طور مستقیم و غیر مستقیم اشتغالزایی ایجاد شده است.

ادای احترام استاندار تهران به شهدای گمنام نسیم شهر



محسنی بند پی با حضور در گلزار شهدای گمنام در بوستان استاد شهریار نسیم شهر با قرائت فاتحه و اهدای گل به این شهدای گرانقدر اهدای احترام کرد.

افتتاح بوستان بانوان در نسیم شهر

همزمان با دهمین روز از ایام مبارک دهه فجر بوستان بانوان در نسیم شهر شهرستان بهارستان با حضور انوشیروان محسنی بندپی افتتاح شد، همچنین استاندار تهران در حاشیه افتتاح این طرح از بخش‌های مختلف نمایشگاه زنان سرپرست خانوار در این بوستان بازدید کرد.

کلنگ احداث تقاطع غیر همسطح در نسیم شهر



استاندار تهران کلنگ احداث تقاطع غیر همسطح در ورودی نسیم شهر را به زمین زد.

گفتنی است که این تقاطع که به صورت چپ گرد می‌باشد و راه دسترسی از نسیم شهر به بزرگراه آیت الله سعیدی به سمت اسلامشهر را ایجاد می‌کند.

مجتبی خانجانی، فرماندار بهارستان در حاشیه افتتاح پروژه‌های این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: امروز که چهارمین مرحله افتتاح پروژه‌های عمرانی شهرستان است، ۹ پروژه افتتاح و تقدیم مردم شریف شهرستان بهارستان می‌شود.

خانجانی افزود: پارک بانوان در نسیم شهر، کتابخانه خواجه نصیر الدین طوسی، سالن ورزش‌های ورزش باستانی در شهر گلستان از جمله پروژه‌هایی است که با حضور نماینده عالی دولت در استان تهران به بهره برداری خواهد رسید.

فرماندار بهارستان اذعان داشت: پروژه تقاطع غیر همسطح نسیم شهر نیز امروز کلنگ‌زنی خواهد شد.

بر اساس این گزارش ۷۰ پروژه در دهه مبارک فجر امسال و در چهار مرحله افتتاح شد که اعتبار این پروژه‌ها ۴۲۲ میلیارد تومان می‌باشد و برای ۷۷۵ نفر اشتغال زایی صورت گرفته است.