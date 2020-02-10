دعوت از مردم برای شرکت در راهپیمایی ۲۲ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی با صدور بیانیه‌ای ضمن دعوت از مردم شریف ایران برای حضور در راهپیمایی بیست و دوم بهمن به پاس احترام به شهدا و تجدید بیعت با مقام معظم رهبری تاکید که این حضور به طور قطع منشاء یاس دشمنان انقلاب و تامین کننده امنیت و سلامت اجتماعی مردم قدرتمند ایران عزیز خواهد بود.

در این بیانیه آمده است: «بیست و دوم بهمن ۱۳۹۸ به عنوان نخستین فجر انقلاب اسلامی در دهه پنجم حیات این شجره طیبه دارای ویژگی‌هایی است که باید مورد توجه قرار گیرد.

انقلاب اسلامی یک انقلاب بزرگ است که منشاء پیروزی آن خدای متعال و ملت شریف ایران تحت رهبری الهی خمینی کبیر و استمرار و پایداری آن وام دار رهبری‌های حکیمانه حضرت آیه الله خامنه ای ادام الله عزه الشریف و ملت بی نظیر و شریف ایران اسلامی است. با هم باشیم همه مشکلات با دانائی، تدبیر و توانمندی حل می‌شود.

انقلاب اسلامی در حالی پا به پنجمین دهه حیات خود شد که دشمنی‌ها و کینه‌ورزی‌های دشمنان این انقلاب یعنی نظام استکبار جهانی به سرکردگی آمریکا علیه انقلاب اسلامی و ملتی که این حماسه را آفریدند و تاکنون از آن پاسداری کرده است، به نقطه اوج خود رسیده است.

این دشمنی چند بعدی و پیچیده امروز نقطه اتکای خود را بر شکست انقلاب اسلامی در حوزه اقتصاد قرار داده و با اعمال سخت‌ترین تحریم‌ها و محدودیت‌های ظالمانه برای اقتصاد کشورمان قصد دارد تا شکست‌های پی در پی خود در سایر جبهه‌ها را جبران کند.

همچنین فجر انقلاب اسلامی در سال ۱۳۹۸ به یاد و خاطره سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و سایر شهدای جبهه مقاومت که در جنایت تروریستی دولت آمریکا به شهادت رسیدند، معطر و منور است.

این شهادت هر چند برای همه دوستداران جبهه مقاومت سخت و تلخ بود، اما به اراده خداوند متعال این خون‌های پاک رستاخیزی آفریدند و جهان متعجب از این خیزش عظیم که در مراسم‌های وداع با پیکر مطهر این شهیدان در عراق و ایران نمود یافت؛ انگشت حیرت بر دهان گرفت.

متعاقب این جنایت دست انتقام الهی از آستین فرزندان رشید و غیور ملت ایران خارج شد و پایگاه نظامی دولت تروریست آمریکا در کشور عراق زیر طوفان موشک‌های پاسداران انقلاب اسلامی در هم شکسته شد.

این عملیات غرورآفرین که به مانند سیلی محکم به گوش دولتمردان تروریست و متجاوز آمریکا بود موجب سردرگمی دشواری در آنان شد که هنوز هم نسبت به خسارات آن، در حال دروغگویی به افکار عمومی جهان هستند.

در طلیعه چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی نکات ذیل لازم است مورد توجه قرار گیرد:

حفظ اتحاد و انسجام ملی موجب تقویت قدرت ایران اسلامی است: اتحاد و انسجام ملی و دوری از تفرقه و چند دستگی در مسیر حرکت ملت به سمت تعالی و پیشرفت، نقش بسزایی دارد.

عزم برای قوی شدن در همه عرصه‌ها: رهبر معظم انقلاب «مدظله العالی» اخیراً و برای چندمین بار موضوع قوی شدن و افزایش توانمندی‌های کشور برای مقابله با دشمنی‌ها را مطرح فرموده‌اند، بنا به فرمایش ایشان اگر کشور در همه عرصه‌ها قوی شود دیگر دشمنی‌ها در مسیر حرکت کشور ایجاد اختلال نمی‌کند و بنابراین افزایش قدرت و توانمندی‌های کشور در ابعاد مختلف، تنها راه دفاع از انقلاب اسلامی و اهداف و آرمان‌های انقلاب است.

انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی: دوم اسفندماه کشور شاهد برگزاری یک انتخابات دیگر به عنوان یکی از بارزترین مظاهر مردم‌سالاری دینی است. هر چند سخن در مورد انتخابات به فرصتی دیگر نیاز دارد اما باید این موضوع مورد توجه قرارگیرد که انتخابات به مانند یک آزمون مهم برای ملت ایران، نشان می‌دهد که ملت تا چه اندازه به انقلاب اسلامی وفادار است و با رای خود در تحکیم مبانی آن تلاش می‌کند.

بدینوسیله از ملت با عظمت ایران دعوت می‌کنیم به پاس احترام به شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مدافعان حرم و به ویژه سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای «مدظله العالی» در راهپیمایی ۲۲ بهمن ۱۳۹۸، حضور فراگیر داشته باشند و حماسه الهی دیگر خلق کنند. این حضور پیامی منسجم و تامین کننده وحدت و انسجام ملت شریف ایران که به طور قطع منشاء یاس دشمنان انقلاب و تامین کننده امنیت و سلامت اجتماعی مردم قدرتمند ایران است را به دنبال خواهد داشت.»