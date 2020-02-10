تاکیدتهران وکیف برجلوگیری ازسیاسی شدن پرونده سقوط هواپیمای اکراین

به گزارش خبرگزاری مهر، دریابان علی شمخانی نماینده مقام معظم رهبری و دبیر شورای عالی امنیت ملی پیش از ظهر امروز با الکسی دانیلوف دبیر شورای امنیت ملی اوکراین به صورت تلفنی گفتگو کرد.

شمخانی در این گفتگو با تسلیت کشته شدن تعدادی از اتباع کشور اوکراین در سانحه سقوط هواپیمای این کشور در تهران با خانواده قربانیان این حادثه ابراز همدردی کرد.

وی با تاکید بر اراده جمهوری اسلامی ایران برای همکاری کامل با طرف‌های ذیربط در این حادثه خاطر نشان ساخت: با هماهنگی نزدیکی که از ابتدای وقوع حادثه میان دو کشوربرقرار شد کارشناسان اوکراینی اولین گروهی بودند که به ایران وارد شدند و بدون هیچ محدودیتی با تأمین دسترسی‌های مورد نیاز، بررسی‌های فنی و میدانی را آغاز کردند.

شمخانی با اشاره به ضرورت تداوم تلاش دو کشور برای جلوگیری ازاعمال اراده طرف‌های دیگر وایجاد سو تفاهم در روند بررسی‌های فنی و کارشناسی گفت: این حادثه تلخ به دلیل اشتباه انسانی موردی پدید امده و نباید اجازه دهیم که با دخالت عناصر مغرض به جنجال سیاسی مبدل شود.

دبیر شورای عالی امنیت ملی با دعوت از همتای اوکراینی خود برای سفر به تهران و بررسی مشترک این رخداد از سوی نهادهای امنیت ملی دو کشور اظهار داشت: دستیابی به ارزیابی فنی موردتوافق می‌تواند به تعیین تکلیف این پرونده در فضایی کارشناسی و غیر سیاسی کمک شایانی کند.

دبیر شورای امنیت ملی اوکراین نیز در این گفتگو با ابراز تسلیت متقابل و همدردی با رهبری، رئیس جمهور، ملت ایران و خانواده‌هایی که عزیزانشان را در این حادثه از دست داده اند اظهار داشت: از همکاری و میزبانی مؤثر ایران برای بررسی کارشناسی ابعاد این حادثه صمیمانه سپاسگزارم.

وی با تاکید بر ضرورت تسریع درروشن شدن ابعاد و دلایل حادثه که می‌تواند از دخالت طرف‌های دیگر جلوگیری نماید افزود: لازم است ضمن تداوم همکاری مشترک، روش‌های تسریع در اعلام نتیجه نهایی و خاتمه پرونده راشناسایی و پیگیری کنیم.