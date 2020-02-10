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۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۱۷:۵۴

انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در دمشق

انفجار خودرو بمب‌گذاری شده در دمشق

خبرگزاری رسمی سوریه از وقوع انفجار در پایتخت این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، دقایقی پیش انفجاری در دمشق مخابره شده است.

بر اساس اعلام خبرگزاری رسمی سوریه، این انفجار در محله «المزه» دمشق روی داده است.

سانا در این خصوص اعلام کرد که عامل انفجار یک بسته منفجره بود که در یک خودرو جاسازی شده بود.

این درحالیست که تا کنون اطلاعات بیشتری در خصوص تلفات احتمالی این حادثه منتشر نشده است.

به گزارش سانا، این خودرو در خیابان پرتردد «الجلاء» که در آن ساختمان‌های مسکونی و مغازه‌های تجاری واقع شده است، منفجر شده است.

گزارش‌های اولیه در این خصوص حاکیست: یک نفر بر اثر انفجار بمب در پشت پارک الجلاء در منطقه المزه دمشق زخمی شده است.

کد مطلب 4849984

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