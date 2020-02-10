جزئیات اقدامات تنظیم بازار شب عید / آمادگی توزیع میوه با نرخ مصوب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت صنعت، معدن و تجارت، محمدرضا کلامی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی تأمین، توزیع و تنظیم بازار در خصوص ویژه برنامه‌های ایام پایانی سال ۱۳۹۸ از تدوین دستور العمل نظارتی ایام پایان سال خبر داد و گفت: به منظور تنظیم بازار شب عید، تدوین و ابلاغ شیوه‌نامه برگزاری نمایشگاه‌های بهاره، برگزاری حراج و فروش فوق العاده و تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال و عید نوروز در دستور کار قرار گرفته است؛ این در حالی است که هماهنگی‌های لازم با واحدهای تولیدی صنفی و صنعتی برای حضور حداکثری در نمایشگاه‌ها صورت گرفته و در کنار آن، برای تأمین مایحتاج مردم در بخش کالاهای اساسی، عرضه ذخایر کالاهای اساسی و ضروری نیز در دستور کار قرار گرفته است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار افزود: بر اساس گزارش رئیس اتاق اصناف ایران در کارگروه تنظیم بازار، برنامه فروش فوق‌العاده در اکثر استان‌ها مصوب شده و مکان و زمان اجرای نمایشگاه‌ها مشخص گردیده است.

وی تصریح کرد: محور اصلی کار بر روی فروش فوق العاده به مفهوم عرضه کالا با تخفیف بوده که در این راستا، نمایشگاه‌های عرضه مستقیم نیز قرار است در همه استان‌ها برگزار شود؛ در عین حال، برگزاری نمایشگاه‌ها در هفت نقطه شهر تهران اعم از حکیمیه، بوستان ارم، بوستان ولایت، مصلای تهران، فرهنگسرای خاوران و بوستان گفتگو طراحی و برنامه‌ریزی شده و به موازات آن، تاکنون برگزاری ۳۷ نمایشگاه در سایر استان‌های کشور مورد توافق قرار گرفته و در حال تدارک و اقدامات اجرایی است.

کلامی افزود: به منظور استمرار آرامش و ثبات نسبی بازار و نیز جلوگیری از سو استفاده برخی واسطه‌ها همزمان با افزایش تقاضا در ایام پایانی سال، تأمین مکفی مایحتاج عمومی کشور صورت گرفته؛ ضمن اینکه دستورالعمل تشدید بازرسی و نظارت ویژه ایام پایانی سال به تمامی اتاق‌های اصناف سراسر کشور ابلاغ گردیده است تا جلوی هر گونه سوءاستفاده گرفته شود.

وی تصریح کرد: اقلام و مایحتاج ضروری مشمول حفظ تعادل و کنترل قیمت‌ها در بازار ایام پایانی سال تعیین شده که بر این اساس، اقلام پروتئینی اعم از گوشت مرغ، گوشت قرمز و تخم مرغ، اقلام اساسی و مواد غذایی اعم از نان، برنج، روغن نباتی، شکر، حبوبات، ماکارونی و رب گوجه فرنگی، پوشاک، کیف و کفش، لبنیات شامل شیر، پنیر، کره و ماست، شیرینی جات، خشکبار و آجیل، میوه شامل سیب و پرتقال، مواد شوینده و بهداشتی، تایر خودرو و روغن موتور و نیز سوخت نظیر بنزین، گازوئیل و کپسول گاز مایع تحت نظارت قرار دارد.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار همچنین اعلام کرد: خدمات در نظر گرفته شده جهت رفاه حال شهروندان در ایام پایانی سال شامل حمل و نقل درون شهری و برون شهری شامل بار و مسافر، هوایی، ریلی و جاده‌ای و دریایی، خدمات تعمیر خودرو و خدمات پس از فروش، اماکن تفریحی و فرهنگی، سیاحتی و زیارتی، هتلداری و گردشگری اعم از واحدهای اقامتی، غذاخوری‌ها، رستوران‌های بین شهری و درون شهری)، زیر ذره بین بازرسان قرار دارد؛ این در حالی است که خدمات گردشگری که در قالب تقسیم وظیفه از طریق کارگروه استانی محول می‌شود، باید با هماهنگی کارگروه تنظیم بازار ستاد صورت پذیرد.

وی افزود: در خصوص توزیع میوه و تره بار در ایام پایانی سال با هدف ارتقا سطح سلامت شهروندان از طریق عرضه محصولات تازه، باکیفیت، قیمت مناسب و کنترل‌های بهداشتی تمهیداتی صورت گرفته است.

سخنگوی ستاد تنظیم بازار اعلام کرد: جهت رفاه حال شهروندان ساعت کار مراکز عرضه در ایام پایانی سال افزایش خواهد یافت و میوه تنظیم بازار (سیب و پرتقال) ایام پایانی سال تأمین و آماده توزیع است.

کلامی با بیان اینکه خدمات انبارها و سردخانه‌ها، ارائه خدمات خبازی‌ها و خشک شویی و قالیشویی نیز مورد نظارت قرار می‌گیرد، گفت: تاریخ برگزاری نمایشگاه‌ها بسته به استان از ۱۰ لغایت ۲۵ اسفند ماه متفاوت خواهد بود و در تهران از نیمه اسفندماه آغاز خواهد شد.

وی همچنین الزامات نمایشگاه‌ها را تشریح کرد و گفت: عدم عرضه کالاهای خارجی در نمایشگاه‌ها، برخورد قانونی در صورت عرضه کالای خارجی و جمع آوری غرفه عرضه کننده با هماهنگی سازمان‌های تعزیرات حکومتی و حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، الزام سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها به تأمین مکفی و حداکثری کالاهای اساسی در نمایشگاه‌ها، اختصاص غرفه ویژه بازرسی اصناف در تمامی نمایشگاه‌ها، پلمپ نمونه کالاهای قیمت گذاری شده در نمایشگاه‌ها در غرفه بازرسی به عنوان مبنای قیمت کالا از الزامات برگزاری نمایشگاه‌ها است.

کلامی گفت: هماهنگی‌های لازم با نیروی انتظامی و اورژانس صورت گرفته تا هزینه‌های مرتبط با ایمنی بهداشت، سلامت و حتی رفاهی اعم از پارکینگ، حداقل از سال قبل پایین‌تر باشد، عدم کاهش تعداد غرفه‌ها در نمایشگاه‌ها نسبت به سال گذشته و بلامانع بودن افزایش تعداد غرفه‌ها و عدم افزایش اجاره غرف در نمایشگاه‌ها نسبت به سال گذشته است.