۲۴ مصوبه برای ساماندهی وضعیت اقتصادی استان ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، نصراله کشاورز صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: کارگروه تنظیم بازار استان بوشهر با هدف مدیریت نوسانات بازار، تضمین عرضه کالا و خدمات و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، در سال جاری با رویکردی نظارتی و اجرایی، فعالیت‌های گسترده خود را شدت بخشیده است.

مدیر کل صنعت،معدن و تجارت استان بوشهرافزود: در پی برگزاری ۴ جلسه تخصصی کارگروه تنظیم بازار با حضور جناب آقای استاندار بوشهر، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری و مدیران کل دستگاه‌های اجرایی مرتبط از ابتدای سالجاری تاکنون ، بیش از ۲۴ مصوبه کلیدی جهت ساماندهی وضعیت اقتصادی استان به تصویب و جهت اجرا به دستگاههای اجرایی مرتبط ابلاغ شده است.

کشاورز عنوان کرد: یکی از محورهای اصلی این مصوبات، تمرکز بر تسهیل عرضه کالا و کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها از طریق برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و ایجاد بازارچه‌های عرضه مستقیم کالا در شهرستان بوشهر و تمامی شهرستان‌های تابعه استان است. در همین راستا، برنامه‌ریزی‌های لازم برای برگزاری نمایشگاه فصلی مختلف نظیر بهاره ویژه عید نوروز و نمایشگاه پاییزه (مختص نوشت‌افزار و لوازم تحریر دانش‌آموزی) در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: همچنین، با توجه به حساسیت‌های موجود، پیگیری وضعیت سوخت ناوگان حمل‌ونقل و توزیع کالا در سطح استان و تأمین مستمر کالاهای اساسی، از اولویت‌های جدی کارگروه در سال جاری محسوب می‌شود.

مدیر کل صمت استان بوشهر خاطر نشان کرد: در بخش نظارت بر هزینه‌های جانبی، کارگروه با همکاری اداره کل راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌های ذی‌ربط، به بررسی نرخ اجاره‌بها املاک پرداخته و با استناد به مصوبه سران قوا، روند اجرای سقف ۲۵ درصدی افزایش نرخ اجاره نسبت به سال گذشته را مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.

وی در پایان با اشاره به شفافیت شبکه توزیع کالا و حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان افزود: جهت تضمین سلامت بازار، تصمیم بر تقویت گشت‌های مشترک بازرسی و نظارت بر نحوه عرضه کالا و خدمات در سطح بازار اتخاذ شده است تا از هرگونه سوءاستفاده یا بی‌نظمی در عرضه کالا و خدمات جلوگیری به عمل آید.