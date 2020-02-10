  1. استانها
  2. قزوین
۲۱ بهمن ۱۳۹۸، ۲۰:۴۶

مدیرکل بهزیستی استان قزوین:

مرکز جامع بازتوانی اعتیاد در آبیک باکمک دانشگاه خدمت رسانی میکند

مرکز جامع بازتوانی اعتیاد در آبیک باکمک دانشگاه خدمت رسانی میکند

قزوین- مدیرکل بهزیستی استان قزوین گفت: مرکز جامع بازتوانی اعتیاد مبتنی بر تداوم درمان در شهر آبیک با کمک دانشگاه خدمات خود را بر مبنای علمی ارائه خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا وارثی در مراسم کلنگ زنی احداث مرکز جامع باز توانی اعتیاد که روز دوشنبه با حضور جمشید انصاری معاون رئیس جمهور و استاندار قزوین در شهر آبیک برگزار شد اظهار داشت: استفاده از مباحث علمی در امور درمانی معتادان می‌تواند روند بهبود یافتگی را تسریع کند و در این راستا بهره گیری از دانش کارشناسان و دانشگاهیان ضروری است.

وی بیان کرد: ایجاد مرکزی جامع که بتواند زمینه بازگشت بیماران اعتیاد به جامعه را مهیا کند سالهاست مطرح شده اما چون این کار از نظر اقتصادی مقرون به صرفه نیست و هزینه‌های ایجاد نیز بالاست در این زمینه با مشکلاتی مواجهیم.

وارثی تصریح کرد: در حال حاضر در شهرهای تبریز و اصفهان این مراکز راه اندازی شده و ما با کمک دانشگاهی در شهر آبیک تصمیم گرفتیم این کار ارزشمند را اجرایی کنیم

مدیرکل بهزیستی استان قزوین یادآور شد: این کار با رویکرد آموزشی، کاربردی و علمی با کمک دانشجویان اساتید دانشگاه انجام خواهد شد و امیدواریم پس از ساخت مرکز بتوانیم به اهداف تعیین شده دست یابیم.

وی اضافه کرد: زمینی به مساحت ۲.۵ هکتار از سوی راه و شهرسازی برای احداث مرکز جامع درمان و باز توانی اعتیاد مبتنی بر تداوم درمان اختصاص یافته و ۱۰ میلیارد تومان برای احداث راه اندازی هزینه خواهد شد.

وارثی گفت: بخش دولتی هرگز قادر نیست در این عرصه سرمایه گذاری کند و تنها با کمک بخش خصوصی و خیرین می‌توان این مرکز را راه اندازی کرد تا معتادان در آن حضور یافته و خدمات مشاوره‌ای، درمانی و تخصصی گرفته و به جامعه بازگردند.

مدیرکل بهزیستی استان قزوین اظهار داشت: این مرکز در کمتر از یک سال ساخته می‌شود و فرصتی فراهم شده تا در کنار دانشگاهیان بتوانیم کاری ارزشمند را عملیاتی کنیم.

وی اضافه کرد: این مرکز می‌تواند به اشتغال هم کمک کرده و در آینده زمینه خدمت رسانی به نیازمندان جامعه هدف در شهرهای قزوین، کرج، هشتگرد را هم مهیا می‌کند.
 

کد مطلب 4850095

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها