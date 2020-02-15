تب داغ غیرت مرزبانان در دمای زیر صفر

خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها - مهدی حسین نژادی: ایمان واقعی را در دل مرزبانان باید کشف کرد که به دور از خانواده و در برف و سرمای استخوان سوز، خدمت صادقانه خود را به مردم و میهن اسلامی با جان و دل انجام می‌دهند.

تلاش‌ها، فعالیت‌ها و جانفشانی‌های شبانه روزی مرزبانان که از جان و زندگی و همچنین از بهترین لحظات جوانی خود می‌گذرند، برای آرامش مردم است تا کشور را از هر نوع تردد غیر مجاز و ضربات ناگهانی دشمن حفظ کنند. مرزبانان جمهوری اسلامی ایران در هنگ مرزی آستارا مردان پولادینی هستند با نشان مهربانی بر دل که با گام‌های استوار خود، بی منت، وجب به وجب مرز این منطقه از کشور را زیر چتر حفاظت خود دارند تا ملت شریف و انقلابی ایران امنیت را با همه وجود خود حس کنند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا در جریان بازدید از پاسگاه‌های مرزی این شهرستان در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به خدمت مقدس مرزبانان در شرایط بسیار سخت برف و سرما و در نقطه صفر مرزی و شرایط نامساعد جوی و بارش برف در اکثر مناطق به ویژه ارتفاعات، اظهار کرد: ایمان راسخ و اعتقاد قلبی، نقطه قوتی برای مرزبانان با غیرت ایرانی در شرایط سخت است.

سرهنگ نوذر مرادی با بیان اینکه هنگ مرزی آستارا با آمادگی کامل، تمامی توان و نیروهای خود را به کار بسته تا ضمن ارتقای سطح امنیت در مرزهای مقدس جمهوری اسلامی ایران، از بروز حوادث غیر مترقبه جلوگیری کند، افزود: مردم و مرزبانان دو عنصر تأثیرگذار در برقراری امنیت در مرزها هستند که ایجاد امنیت و حفاظت از مرزها با مشارکت این دو قشر رقم می‌خورد.

وی با تاکید بر اینکه مرزبانان کشور در دورافتاده‌ترین نقاط مرزی و نواحی صعب العبور در حال خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی هستند و این نشان از اراده و عزم راسخ جان بر کفان مرزبانی است، گفت: مرزبانان و مرزنشینان همیشه پشتیبان نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده و با دلاوری‌های خود همواره ترس را بر دل دشمنان افکنده‌اند.

سرهنگ مرادی تصریح کرد: افسران، درجه داران و سربازان فرماندهی مرزبانی ناجا با خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی و حراست و پاسداری از مرزها و تمامیت ارضی کشور بالاترین درجات را نزد خداوند متعال دارند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا تأمین امنیت مرزها را مهمترین رسالت مرزبانی دانست و اظهار کرد: همراهی و همدلی خانواده مرزبانان، تأثیر بسیار مثبتی در روحیه و خدمت مرزبانان در مناطق مرزی و دور افتاده دارد.

سرهنگ مرادی با بیان اینکه امنیت کامل در نوار مرزی آستارا حاصل تعامل مرزنشینان و مرزبانان و اشرافیت مرزبانان در مرزهای منطقه است، گفت: آمادگی و توان رزمی مرزبانان در حفظ و کنترل مرزهای کشور ستودنی است.

وی گفت: هیچ ترددی در مرزها بدون اجازه مرزبانان انجام نمی‌شود و در این میان مرزبانان و مرزنشینان مکمل هم در تأمین امنیت پایدار و آرامش در مرزها هستند.

فرمانده هنگ مرزی آستارا با بیان اینکه حساسیت ویژه ای بر روی نقاط مرزی داریم و با جان و دل از مناطق مرزی کشور خود دفاع می‌کنیم، افزود: برای کنترل و تأمین امنیت مرزی، مرزبانان کشور به خصوص در استان گیلان زحمات زیادی می کشند و در سایه تلاش آنها، مرزهای کشورمان در شمال گیلان، جزو سرحدات امن محسوب می‌شود.

سرهنگ مرادی تاکید کرد: امنیت پایدار در مناطق مرزی زیر بنای حیات جامعه بوده و وجود آن نشان دهنده استواری کشور است.

وی گفت: ما مرزبانان به عنوان چشمان بیدار نظام اسلامی در حراست از امنیت مرزهای کشورمان همواره با جدیت تلاش خواهیم کرد و از امنیت مرزها به عنوان ناموس کشور به طور کامل حراست خواهد شد.