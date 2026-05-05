موکب‌ الحسین(ع)؛ روایت ۲ ماه خدمت بی ادعا در شهرستان مرزی آستارا

خبرگزاری مهر، گروه استان ها- علی ساسانیان: شبهای آستارا این روزها حال و هوای دیگری دارد. نه فقط از آن جهت که هوای سرد و مرطوب خزری، رطوبتی سنگین را مهمان کوچههای قدیمی این شهر مرزی میکند، بلکه از آن رو که فضای عزاداری و سوگی عمیق، خیابانها را در بر گرفته است. گویی تمام شهر نفسهایش را حبس کرده تا با مردم همراه شود؛ همراه با آن جمعیت سیاهپوشی که از همان ساعات اولیه شب، آرام آرام از محلههای مختلف به سمت مرکز شهر سرازیر میشوند.
مردم ولایی آستارا در شبهایی که ایران در سوگ قائد امت و سردارانش به خیابانها میآید، با حضور پررنگ خود، بیعتی دوباره با رهبر معظم انقلاب رقم میزنند. در میان این دریای خروشان جمعیت که گاه ساکت میشود برای شنیدن نوحه، گاه دست میزند به سینه و گاه با چشمانی تر، دست به سوی آسمان بلند میکند، یک نقطه ثابت میدرخشد؛ نه با نور چراغهای رنگارنگ، نه با بلندگوهای پرقدرت. با چیزی سادهتر اما ماندگارتر: حضور بیادعا و آن نقطه، موکبالحسین(ع) هنگ مرزی آستارا است.
موکبی که از نخستین شب های شهادت رهبر انقلاب، آنگاه که مردم هنوز در بهت و حیرت به خیابانها آمده بودند، برپا شد. در آن شب اول، کسی فکر نمیکرد این موکب قرار است بیش از دو ماه، هر شب، بدون حتی یک شب وقفه، روشن بماند. نه چادرهایش جمع شود، نه سماورهایش خاموش گردد، نه دیگهای نذریاش از حرارت بیفتند. اما اینگونه شد. از آن شب تا امشب، شصت و شش شب میگذرد که مردم آستارا در مسیر عزاداری و بیعت خود، همیشه جایی را دیدهاند که چراغی روشن است و دیگی داغ و خدمتی بیچشمداشت.
این، روایت همان موکب است. موکبی که شاید در نگاه اول ساده باشد، اما در دل خود قصهای دارد از پیوندی که میان مردم و مرزبانان این شهر، از جنس خاک و امنیت و غم مشترک، گره خورده است.
دو ماه خدمت بیوقفه؛ جلوهای از روحیه جهادی
موکبالحسین(ع) در شرایطی فعالیت خود را ادامه داده که سرمای شبانه، ازدحام جمعیت و حجم بالای مراجعهکنندگان، کار را دشوار کرده است. با این حال، مرزبانان و خادمالشهدای عقیدتی سیاسی با روحیه جهادی و خستگیناپذیر، هر شب سنگر خدمت را روشن نگه داشتهاند.
فضای موکب، ترکیبی از خدمت، همدلی و همراهی است؛ جایی که مرزبانان خسته از مأموریتهای روزانه، شبها با لبخند و صمیمیت در کنار مردم میایستند.
«سرهنگ حمید باقری» فرمانده هنگ مرزی آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به استمرار فعالیت این موکب گفت: از نخستین شبهای شهادت رهبر انقلاب، مرزبانان آستارا تصمیم گرفتند در کنار مردم باشند.
فرمانده هنگ مرزی آستارا افزود: ما در مرز از امنیت کشور پاسداری میکنیم و در این شبها نیز افتخار داریم به مردم خدمت کنیم. این خدمت را ادامه راه شهدا و وظیفه خودمان میدانیم.
وی با تأکید بر نقش خادمالشهدای عقیدتی سیاسی در برپایی و اداره موکب افزود: خادمالشهدای عقیدتی سیاسی هنگ مرزی آستارا با روحیه جهادی و اخلاص مثالزدنی، بار اصلی این خدمترسانی را بر دوش دارند. اگر این عزیزان نبودند، استمرار دوماهه این موکب ممکن نمیشد.
سرهنگ باقری همچنین حضور مردم را «سرمایهای بیبدیل» دانست و گفت: وقتی مردم اینگونه پای انقلاب ایستادهاند، ما هم وظیفه داریم کنارشان باشیم. این موکب فقط یک محل پذیرایی نیست؛ نمادی از پیوند عمیق ملت و نیروهای مسلح است.
«سخاوت فضلینژاد» یکی از خادمان موکبالحسین(ع) هنگ مرزی آستارا در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ما اینجا را ادامه همان سنگر مرزبانی میدانیم خدمت به مردم، افتخار ما است.
وی با اشاره به نخستین شبهای برپایی این موکب افزود: از همان شب اول شهادت رهبر انقلاب، وقتی دیدیم مردم در خیابانها حضور پیدا کردهاند، تصمیم گرفتیم کنارشان باشیم. هیچ دستوری نبود. فقط احساس تکلیف کردیم.
این خادم موکب تصریح کرد: هر شب از ساعت حدود ۸ تا پاسی از نیمهشب، چای داغ، شربت، خرما و گاهی غذای نذری میان عزاداران توزیع میکنیم. سرمای شب و ازدحام جمعیت کار را سخت میکند، اما وقتی لبخند مردم را میبینیم، خستگی از تنمان بیرون میرود.
فضلینژاد در پایان خاطرنشان کرد: ما تا پایان این شبها پای کار هستیم. این موکب هیچ شبی خاموش نمیشود. خدمت به زائران حسینی در این شبهای سوگ، برای ما افتخاری بزرگ است و آن را ادامه مسیر شهدا میدانیم.
پیامی روشن از همراهی ملت و مرزبانان
فعالیت این موکب که بسیاری از مردم آن را «حرکتی زینبی» توصیف میکنند، حامل پیامی روشن است: ملت ایران و مدافعانش در سختترین روزها نیز از کنار هم جدا نمیشوند.
