به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام و المسلمین سید محمدعلی آل هاشم در خطبه‌های نماز جمعه تبریز در خصوص جایگاه حضرت زهرا (س) گفت: نام ۱۲ زن در قرآن به عنوان زنان پاک و والامقام مطرح شده که بعضی‌ها نامشان صراحتاً و بعضی با اشاره مطرح شده است. حضرات معصومین خودشان قرآن ناطق هستند و اساساً کسی با این بزرگواران قابل مقایسه نیست.

وی ادامه داد: آیات متعددی در خصوص حضرت زهرا (س) آمده است، از برکت انقلاب است که روز ولادت حضرت زهرا (س) روز مادر و روز زن است. در مجموع علت و راز آیه مباهله، شخصیت بزرگ حضرت زهرا (س) است. قرآن از زبان پیامبر (ص)، حضرت زهرا (س) را در این آیه نسائنا خطاب کرده است.

ضرورت رعایت تقوای انتخاباتی

وی بر ضرورت رعایت تقوای انتخاباتی نیز تاکید داشت و افزود: این بحث را از خرداد ماه شروع کردم و این هفته آخرین هفته است که می گویم چون هفته آینده انتخابات است. کاندیداها خودشان را ثابت کنند و از تخریب دیگران دست بردارند.

آل هاشم افزود: علاج حل مشکلات کشور، قوی‌تر شدن کشور در ابعاد مختلف باشد. یکی از مؤلفه‌های قوی شدن، تشکیل یک مجلس قوی است. مجلس قوی دو رکن انتخابات پر شور و گسترده که نمایانگر قدرت نرم کشور و نحوه انتخاب درست و هوشمندانه مردم را دارد.

نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی با بیان اینکه نماینده‌ای که از حرف زدن علیه دشمنان بترسد، نماینده نیست افزود: نماینده باید شب و روز را کار کند و مشکلات مردم را حل کند و نگذارد پرچم عدالت روی زمین بماند.

وی در خصوص افتتاح مترو در تبریز نیز گفت: در ارتباط با افتتاح مترو از همه مسئولان استاندار، شهردار، مسئولین قطار شهری و از استانداران قبلی تشکر می‌کنم. مترو از میدان ساعت تا لاله توسط رئیس دفتر رئیس جمهور افتتاح شد که کار مبارکی بود.

حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن

وی به حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اشاره داشت و گفت: مردم بار دیگر در راهپیمایی ۲۲ بهمن پیشگامی خودشان را نشان دادند که بعد از مراسم تشییع شهید سلیمانی، یک آزمون دیگری بود.

آل هاشم ادامه داد: طی روزهای گذشته نیروهای جبهه مقاومت در سوریه دور جدیدی از حملات را علیه مواضع گروه‌های تروریستی آغاز کردند و موفق شدند شهرک مهم و راهبردی خانطومان را آزاد کنند.

وی گفت: در جنوب غرب حلب نیز منجر به آزاد سازی ۱۰ نقطه مهم شدند و اوضاع برای تروریست‌های سوریه و حامیانشان وخیم شده و زمینه شکست آنها فراهم خواهد شد.

وی گفت: دشمن تلاش می‌کند مردم را دلسرد کند و اعمال تحریم‌ها را برای ناامیدی مردم در پیش گرفته است.

امام جمعه تبریز ابراز داشت: تجربه ۴۱ ساله انقلاب نشان داده اگرچه مردم دارای مشکلات معیشتی هستند، اما زمانیکه سخن از دفاع از انقلاب پیش بیاید، همه یک دل و یک صدا حضور خواهند داشت.

وی اظهار داشت: از همه کسانی که دل در گرو نظام دارند می‌خواهیم بار دیگر با حضور در انتخابات طرح‌های دشمن را خراب کنند و با انتخاب افراد اصلح، موجبات حل کردن مشکلات کشور را فراهم آورند.