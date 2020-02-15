شهرداری همدان ۷۰ عنوان برنامه فرهنگی ویژه دهه فجر برگزار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان، روح الله وجدی هویدا با اشاره به برنامه‌های برگزار شده در دهه فجر توسط شهرداری همدان اظهار کرد: ۷۰ عنوان برنامه برای گرامیداشت ایام الله دهه فجر مدنظر قرار گرفت که سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همگام با دیگر سازمان‌های شهرداری و شهرداری مناطق ۴ گانه در برگزاری این برنامه‌ها مشارکت و همکاری تنگاتنگی داشت.

وی افزود: آذین بندی مناطق شهرداری با پرچم‌های ایران، آذین بندی خیابان‌ها و معابر سطح شهر و زینت بخشیدن شهر با نصب بنرهایی از فرمایشات بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران و رهبر معظم انقلاب از جمله اقداماتی بود که مدیریت شهری همدان طبق سال‌های گذشته و در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر اجرا کرد.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با اشاره به اینکه تاکسی‌ها و اتوبوس‌های شهری نیز در ایام دهه فجر به پرچم ایران و پوسترهای مناسبتی مزین شدند، گفت: سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در این ایام در طراحی و چاپ بنرها و پوسترهای مناسبتی همکاری لازم را با سایر سازمان‌های شهرداری و شهرداری‌های مناطق داشت.

وجدی عنوان کرد: این سازمان با مشارکت واحد فرهنگی، اجتماعی مناطق ۴ گانه شهرداری همدان و کارگروه مساجد، سپاه پاسداران، تبلیغات اسلامی و اداره اوقاف و امور خیریه به مناسبت چهل و یکمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۴۱ مسجد نسبت به برگزاری چهل و یک جشن اقدام کرد که با استقبال بی‌نظیر مردم مواجه شد.

وی با بیان اینکه جشن‌های بزرگ انقلاب در فرهنگسراهای رضوان، حکمت، راه کربلا، پیشکسوتان، ولایت و مجموعه شهید مدنی نیز برگزار شد، بیان کرد: برگزاری محفل ادبی روایتگری انقلاب در مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی شهرداری، برگزاری نشست تخصصی ادبیات انقلاب در فرهنگسرای تاریخ تمدن و اختتامیه جشنواره ادبی «خورشید هشتم» در فرهنگسرای تاریخ و تمدن از دیگر برنامه‌های مناسبتی در ایام دهه فجر امسال بود.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان عنوان کرد: اردوهای خاطرات ماندگار انقلاب نیز از جمله برنامه‌هایی بود که برای نخستین‌بار در دهه فجر امسال برگزار شد.

وجدی با اشاره به دیگر برنامه‌های این سازمان گفت: برگزاری جشنواره غذا در فرهنگسرای رضوان، برگزاری نمایشگاه کارآفرینی بانوان تحت حمایت بهزیستی در فرهنگسرای ولایت، رونمایی از کتاب هفتاد و دومین غواص به قلم حمید حسام در تالار فجر، برگزاری کارگاه خانواده و انقلاب در مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی، برگزاری نمایشگاه نقاشی با مشارکت کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در نگارخانه نگاه نو، برگزاری نمایش عروسکی اتحاد و انقلاب در مرکز همایش‌های قرآنی و بین المللی و برگزاری مسابقه دیوار نویسی انقلاب در همین مرکز از دیگر برنامه‌های سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در راستای گرامیداشت ایام الله دهه فجر امسال بود.

وی تصریح کرد: نخستین جشنواره ورزشی ویژه پیشکسوتان و سالمندان همدان نیز به همت معاونت ورزشی سازمان در سالن چند منظوره شهید خادم برگزار شد.

سرپرست سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان با بیان اینکه در روز ۲۲ بهمن ماه نیز این سازمان در تبلیغات محیطی شهر همکاری مستمری با سایر نهادها و ارگان‌های ذی‌ربط داشت، بیان کرد: پرسنل سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری همدان در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن همگام با مدیران و کارمندان شهرداری همدان، اعضای شورای اسلامی شهر و نیز مردم ولایتمدار همدان شرکت و با آرمان‌های انقلاب، امام شهدا و مقام معظم رهبری تجدید میثاق کردند.