درویشی: جشنواره ۳۰ ساله تئاتر کودک برند همدان است

به گزارش خبرگزاری مهر، مجید درویشی در دومین نشست ستاد استانی جشنواره تئاتر کودک و نوجوان همدان اظهار کرد: این جشنواره طی سه دهه برگزاری با پوست و خون مردم همدان گره خورده و اکنون بخشی از هویت فرهنگی شهر است.
وی اعزام تماشاخانههای سیار به مناطق کمتر برخوردار را برای افزایش عدالت فرهنگی ضروری خواند و خواستار مشارکت همه اقشار در این رویداد شد.
فرماندار همدان همچنین از برگزاری ویژهبرنامه روز مادر در سالن امام علی (ع) مخابرات خبر داد و گفت: همزمانی این برنامهها با جشنواره میتواند نشاط اجتماعی و مشارکت مردمی را تقویت کند.
