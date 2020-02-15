به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین‌الملل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، موزه ملی هنر و ادبیات کودک در سلسله نمایش‌هایی طی پنج هفته آثار پیشکسوتان عرصه پویانمایی از ابتدای دهه ۵۰ تاکنون را در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نمایش می‌دهد.

آثار فرشید مثقالی در بعدازظهر روز یکشنبه ۲۷ بهمن ۱۳۹۸ در سالن نمایش موزه کودک کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان واقع در خیابان حجاب به نمایش درمی‌آید.

هفت انیمیشن کوتاه با عنوان‌های «از جهات مختلف»، «آقای هیولا»، «پسر و ساز و پرنده»، «چرا و چطور قلم»، «چرا و چطور لیوان»، «چرا و چطور کبریت» و «شهر خاکستری» مثقالی قرار است از ساعت ۱۴ تا ۱۶ نمایش داده ‌شوند.

این آثار مثقالی در روز سه‌شنبه ۲۹ اسفند ۱۳۹۸ نیز در همان ساعت بازپخش می‌شود.

حضور در این برنامه برای عموم علاقه‌مندان آزاد است و حضور گروهی در صورت هماهنگی با موزه میسر است. برنامه مرور تولیدات پویانمایی در طبقه زیر همکف مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون در سالن نمایش موزه کودک برگزار می‌شود.

نخستین دوره پخش فیلم در این موزه روز ۱۳ بهمن ۱۳۹۸ به نمایش آثاری از نورالدین‌زرین‌کلک، مرتضی ممیز، آرابیک باغداسارایان، پرویز نادری و سودابه آگاه اختصاص داشت و در دومین دوره نیز در روز ۲۰ بهمن آثار علی‌اکبر صادقی به نمایش گذاشته شد.