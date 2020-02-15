ظریف در دیدار لودریان: مسیر صحیح اروپا انجام تعهدات برجام است

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «محمد جواد ظریف» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه ایران و فرانسه در خصوص موضوعات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و برجام گفت وگو شد.

محمد جواد ظریف ضمن یادآوری و بر شمردن تعهدات انجام نشده اروپا در برجام تاکید کرد: مسیری که اروپا در پیش گرفته کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تنها راه درست، بازگشت اروپا به انجام تعهدات ذیل برجام است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرده بود: در صورتی که اروپا به تعهدات برجامی خود عمل کند، ایران نیز از روند کاهش تعهدات خود نسبت به توافق هسته‌ای باز خواهد گشت.