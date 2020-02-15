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۲۷ بهمن ۱۳۹۸، ۱:۱۴

در حاشیه اجلاس مونیخ

ظریف در دیدار لودریان: مسیر صحیح اروپا انجام تعهدات برجام است

ظریف در دیدار لودریان: مسیر صحیح اروپا انجام تعهدات برجام است

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با همتای فرانسوی خود بر ضرورت بازگشت اروپا به «انجام تعهدات ذیل برجام» به عنوان تنها راه صحیح حل مشکلات تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار «محمد جواد ظریف» و «ژان ایو لودریان» وزرای خارجه ایران و فرانسه در خصوص موضوعات دو جانبه و آخرین تحولات منطقه و برجام گفت وگو شد.

محمد جواد ظریف ضمن یادآوری و بر شمردن تعهدات انجام نشده اروپا در برجام تاکید کرد: مسیری که اروپا در پیش گرفته کمکی به حل مشکلات نمی‌کند و تنها راه درست، بازگشت اروپا به انجام تعهدات ذیل برجام است.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در حاشیه کنفرانس امنیتی مونیخ تصریح کرده بود: در صورتی که اروپا به تعهدات برجامی خود عمل کند، ایران نیز از روند کاهش تعهدات خود نسبت به توافق هسته‌ای باز خواهد گشت.

کد مطلب 4853763

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    نظرات

    • علی IR ۱۳:۴۳ - ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
      0 0
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      خاک عالم بر سر سیاست مداران ما که نفهمیدند سگ زرد برادر شغال است

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