فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی/کمیته ۳نفره اعتبارسنجی

به گزارش خبرگزاری مهر، فرآیند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی در سامانه اعتبارسنجی و رتبه بندی به روسای سازمان‌های صنعت، معدن و تجارت استان‌ها برای اجرا ابلاغ شده است. بر این اساس، در نامه وزارت بازرگانی خطاب به روسای سازمان‌های سمت استان‌ها درباره عملیاتی شدن فرایند جدید صدور و تمدید کارت بازرگانی آمده است: در طراحی سامانه سه نقش کارشناس جهت بررسی و تایید اولیه، مدیر جهت تایید نهایی و ناظر جهت مشاهده و اعمال نظارت تعریف شده است که نقش مدیر صرفا در اختیار شخص جنابعالی بوده و در صورت تفویض اختیار نیز مسئولیت امور مربوط به تایید نهایی کارت بازرگانی متوجه رییس سازمان است.

بر این اساس در فاز اول ضرورت دارد بازرگانانی که تاریخ صدور کارت بازرگانی آنها از اول فروردین ۱۳۹۷ به بعد است، نسبت به ثبت «درخواست تائید» در سامانه جامع تجارت اقدام کنند تا پس از بررسی و تائید اطلاعات توسط سازمان صنعت، معدن و تجارت ذیربط طبق شرایط مندرج در سامانه، نتیجه به صورت الکترونیکی در سامانه یکپارچه مجوزها درج شود.