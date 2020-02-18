کارگاهی که بزرگترین فرش‌ جهان را بافت؛ معطل نقدینگی

خبرگزاری مهر - گروه اقتصادی - محمد جندقی: روستای حاجی‌آباد از توابع شهرستان نیشابور در بخش زِبِرخان واقع شده است. روستایی در ۲۶ کیلومتری شرق نیشابور؛ روستایی که هر چند باور آن سخت باشد اما کارگاه قالیبافی این روستا مشتریان زیادی از سراسر دنیا دارد و کشورهای دارای حکومت پادشاهی مشتریان آن هستند.

فرش مسجد سلطان قابوس پادشاه مرحوم شده عمان توسط بافندگان کارگاهی در این روستا بافته شده؛ فرش ۵ هزار مترمربعی که زمانی بزرگترین قالی جهان بود و امروز یکی از چند قالی بزرگ جهان.

فرشی که شاید تصور شود در محیطی لوکس بافته شده اما تار و پودهای این قالی در سال ۱۳۷۴ در سوله ای بدون امکانات خاص و به دست قالیبافان هنرمند این روستا در هم تنیده شد تا امروز صفت یکی از بزرگترین فرش‌های دستباف جهان را با خود به یدک بکشد.

بنابراین اولین و دومین فرش دستباف بزرگ پارچه جهان در ایران و توسط هنرمندان این مرز و بوم بافته شده است. اولی به سفارش شهرداری شهر ابوظبی و دومی به سفارش تولیت مسجد اعظم سلطان قابوس در مسقط بود. البته کارگاهی که دو فرش مذکور در آن بافته شده، توسط شرکت سهامی فرش ایران ساخته شده که پس از اتمام بافت فرش، واگذار شده است.

فرش مسجد سلطان قابوس

قالی دیگری که در این کارگاه در روستایی دور افتاده بافته شده، قالی ۶ هزار مترمربعی برای مسجد ابوظبی در امارات است که در سال ۱۳۸۴ بافته شد. قالی ۲۵۰۰ مترمربعی برای عمان نیز از دیگر افتخارات این کارگاه و قالیبافان آن است.

البته قالی‌های فاخر دیگری هم هستند که در این کارگاه به سفارش کشورهای آمریکا، عربستان و سایر نقاط اروپا بافته شده اند.

اما فرشی که امروز در حال بافتن آن هستند، قالی ۴ هزار مترمربعی به سفارش کشور آلمان است که در مصاحبه اختصاصی خبرگزاری مهر با مدیر این کارگاه در تصویر بافندگان دیده می‌شود.

از روستایی پشتیانی کنید تا کشور آسوده بخوابد

اصغر زرندی مدیر این کارگاه که به گفته خودش نیم قرن از عمر خود را در حرفه قالیبافی گذرانده است در گفتگو با خبرنگار مهر، از دغدغه‌های خود می‌گوید.

از جمله کلیدی بخش پایانی مصاحبه با او شروع می‌کنیم، «به روستایی بها نمی‌دهند، بیایید از روستایی پشتیانی کنید تا کشور آسوده بخوابد.»

زرندی درباره آغار فعالیت کارگاه خود می‌گوید: در سال ۱۳۷۴ به سفارش مرکز ملی فرش ایران، بافت فرش ۵ هزار متربعی را پس از آن که قالیبافانی از نقاط مختلف کشور از جمله اصفهان و تبریز این سفارش را نپذیرفتند، آغاز کردیم.

وی با بیان اینکه ما در آن زمان به رغم امکانات کم اما ۴۰۰ دستگاه قالیبافی داشتیم و سفارش بافت فرش ۵ هزار مترمربعی برای کشور عمان را پذیرفتیم گفت: پس از انعقاد قرارداد بافت این فرش را شروع کردیم. پس از آن فرش ۶ هزار مترمربعی برای مسجد ابوظبی در امارات در این کارگاه بافته شد.

زرندی همچنین گفت: علاوه بر این سفارش‌هایی از کشورهای عربستان، آمریکا و اروپا دریافت کردیم و قالی‌هایی برای این کشورها در این کارگاه بافته شد.

مدیر این کارگاه با اشاره به مشکلات و دغدغه‌های پیش رو افزود: اخیر به دلیل مشکلات مالی سفارشات مثل گذشته نبود و اگر امکانات در اختیار ما بگذارند و سرمایه در گردش برای ما تأمین شود، حتی تا ۳۰۰ خانوار می‌توانند مشغول به کار شوند.

وی با بیان اینکه برای احداث ساختمان و تجهیز کارگاه حدود ۴ میلیارد تومان هزینه کردیم ادامه داد: قطعاً این ظرفیت وجود دارد که فرش‌ها و قالی‌های فاخر و ارزشمند در این کارگاه تولید کنیم.

زرندی می‌گوید: حدود ۳ میلیارد تومان سرمایه برای تجهیز کارگاه نیاز داریم. سفارش کار زیاد است و مشتری وجود دارد. در این کارگاه هر نوع قالی و گره‌ای بافته شده است و قابلیت بافت هر فرشی وجود دارد.

قالیبافی که ۳۰ سال بافته اما فقط یک سال بیمه دارد

در فرایند بازدید در گفتگو با قالیبافان تقریباً غالب آنها از نداشتن بیمه گلایه داشتند. یکی از این قالیبافان با حدود ۳۵ سال سابقه، فقط یکسال بیمه داشت!

مدیر این کارگاه با بیان اینکه ۹۰ درصد قالیبافان کارگاه تحت پوشش بیمه نیستند گفت: مشکل بیمه قالیبافان در دولت هفتم و هشتم و در زمان آقای شریعتمداری (وزیر وقت بازرگانی) حل شد که ۷ درصد حق بیمه را قالیبافان پرداخت می‌کردند و مابقی توسط دولت پرداخت می‌شد اما در حاضر تأمین اجتماعی مشکلاتی را ایجاد کرده است.

وی با بیان اینکه در قالب برنامه اشتغال روستایی و عشایری ۱۰۰ میلیون تومان تسهیلات دریافت کرده است افزود: بانک از ما وثیقه شهری طلب می‌کند و وثیقه روستایی قبول نمی‌کند.

او مصاحبه خود را اینگونه تمام کرد: «به روستایی بها نمی‌دهند. بیایید از روستایی پشتیبانی کنید تا کشور آسوده بخوابد. همانطور که رهبری فرمودند کشور می‌تواند روی پای خودش بایستند.»

مصاحبه تصویری خبرگزاری مهر با مدیر کارگاه بزرگترین بافند قالی جهان