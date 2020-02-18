سرمایه گذاری در سوریه بررسی شد/پیشنهادهای لبنان را پیگیری می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت؛ علی لاریجانی که برای سفری دو روزه عازم سوریه و سپس لبنان شده بود، دوشنبه شب در بدو ورود به تهران در تشریح دستاوردهای سفر خود گفت: یکی از محورهای گفت‌وگو در این سفر، همکاری‌های پارلمانی بود. در این سفر علاوه بر مذاکره با رؤسای مجالس سوریه و لبنان، گفت‌وگوهایی در زمینه همکاری‌های اقتصادی بین ایران، سوریه و لبنان با رؤسای جمهور و نخست وزیران دو کشور داشتیم.



لاریجانی ادامه داد: با توجه به ظرفیت‌هایی که در ایران وجود دارد و امکان همکاری در حوزه‌های تجاری، کشاورزی و صنعتی، بحث‌هایی با مسئولان دو کشور انجام شد که در این زمینه اظهار علاقه برای سرمایه گذاری در سوریه وجود داشت.

رئیس قوه مقننه با بیان اینکه بخش‌های زیادی از سوریه هم اکنون در وضعیت امن قرار دارد، تاکید کرد: امن بودن شرایط باعث شده تا امکان سرمایه گذاری وجود داشته باشد. برای اجرایی شدن سرمایه گذاری ها در این سفر روی مدل‌هایی بحث شد تا تجار و صنعتگران ایرانی با آرامش خاطر سرمایه گذاری کنند که بحث‌ها در این خصوص باید ظرف یک ماه آینده پیگیری و کمیته‌هایی تشکیل شود.

وی بخش دیگر گفت‌وگوها را مربوط به مسائل منطقه‌ای به ویژه بحث مبارزه با تروریسم عنوان کرد و افزود: ایران و سوریه در زمینه مبارزه با تروریسم همکاری‌های تنگاتنگی دارند و خوشبختانه در نتیجه مجاهدت‌هایی که انجام شد، ضربه جدی به تروریسم در منطقه وارد آمد. البته بقایایی در گوشه و کنار سوریه احتمالاً با مداخله برخی کشورها وجود دارد، ولی پیشرفت‌های خوبی برای دفع این غائله در حال انجام است.

رئیس مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مبارزه با تروریسم با یک طراحی خوب و شایسته به کشورهای منطقه کمک کرد که دستاورد خوبی برای امنیت پایدار در منطقه داشت.

دکتر لاریجانی اظهار داشت: همه مسئولان و افراد مؤثر در سوریه بر نقش مهم ایران در مبارزه با تروریسم تاکید داشتند.

وی همچنین در تشریح دستاوردهای سفر به لبنان گفت: در لبنان با نخبگان این کشور از بخش‌ها و فِرَق مختلف دیدار داشتیم که دیدگاه‌های خوبی درباره شرایط فعلی منطقه، نقش مقاومت و جایگاه ایران داشتند. در این زمینه پیشنهادهایی ارائه شد که استماع و برخی از آنها را پیگیری می‌کنیم.

رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین از دیدار با جریان‌ها و گروه‌های فلسطینی در سفر به لبنان خبر داد و اظهار داشت: در این دیدار دیدگاه‌های گروه‌های فلسطینی برای استمرار مبارزاتشان استماع شد.