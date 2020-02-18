سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شدت یخبندان و کولاک آزادراه زنجان به قزوین مسدود شد.

وی اظهار کرد: از رانندگان درخواست می‌شود در آزادراه زنجان به قزوین تردد نکنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، همچنین به وضعیت جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده‌های استان زنجان لغزنده و یخبندان بوده و تردد در جاده‌ها تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مظفری ابراز کرد: کولاک و مه در تمام جاده‌های استان حاکم شده و کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان محسوس است که در این میان مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.