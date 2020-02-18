  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۸:۳۸

رئیس پلیس راه استان زنجان:

آزادراه زنجان به قزوین مسدود شد

آزادراه زنجان به قزوین مسدود شد

زنجان-رییس پلیس راه زنجان گفت: به علت کولاک و یخبندان آزادراه زنجان به قزوین مسدود است.

سرهنگ عباس مظفری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: با توجه به شدت یخبندان و کولاک آزادراه زنجان به قزوین مسدود شد.

وی اظهار کرد: از رانندگان درخواست می‌شود در آزادراه زنجان به قزوین تردد نکنند.

رئیس پلیس راه استان زنجان، همچنین به وضعیت جاده‌های استان زنجان اشاره کرد و گفت: با توجه به بارش برف سطح جاده‌های استان زنجان لغزنده و یخبندان بوده و تردد در جاده‌ها تنها با زنجیر چرخ امکان پذیر است.

مظفری ابراز کرد: کولاک و مه در تمام جاده‌های استان حاکم شده و کولاک در گردنه‌های کوهستانی استان محسوس است که در این میان مردم از سفرهای غیر ضروری خودداری کنند.

کد مطلب 4855642

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها