صنعا جشن «روز ملی اتحاد یمن» را تا یکشنبه به تاخیر انداخت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «مهدی المشاط» رئیس شورای عالی سیاسی یمن به مناسبت «روز ملی اتحاد یمن» سخنرانی کرد.

المشاط در این سخنرانی اعلام کرد: به دولت دستور می‌دهم جشن ملی را تا روز یکشنبه پیشرو و پایان عزای عمومی برای همدردی با ملت ایران در غم فاجعه (شهادت) رئیس جمهور ایران و هیأت همراه وی به تأخیر بیاندازد.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن تاکید کرد: به تاخیرانداختن این جشن وظیفه ما در قبال کشوری مسلمان است که ملت ما را بزرگ می‌دارد و در غم و دردهای امت اسلام و مبارزان آن در فلسطین، شریک آنان است.

همچنین المشاط گفت: عاقلانه، حکیمانه و به سود کشور و منطقه نیست که به حل مشکلات از طریق فداکردن اتحاد کشور اندیشیده شود. تمام جهان می‌داند که منافع یمن، منطقه و جهان و حفاظت از صلح و امنیت بین‌المللی در گرو وجود یمن واحد و متحد است.

وی افزود: ما بر تمایل صادقانه خود در ایجاد صلح، حسن همجواری و تجدید برادری با کشورهای پیرامونی خود و با گروه‌های مختلف داخلی تاکید می‌کنیم.

المشاط ادامه داد: از سران ائتلاف (عربی) می‌خواهم که آنچه با یکدیگر آغاز کردیم تکمیل کنند، به صورت جدی وارد مسیر امضا و اجرای نقشه راه شوند و ایجاد فضای حمایت از اعتمادسازی میان دو طرف در زمینه‌های انسانی و اقتصادی را به صورت فوری آغاز کنند.

رئیس شورای عالی سیاسی یمن اعلام کرد: ما توصیه می‌کنیم که همگان نسبت به تلاش‌های ویرانگر آمریکا، اسرائیل و انگلیس علیه ملت‌ها و کشورهای امتمان هوشیار و محتاط باشند. از جامعه بین‌الملل و سازمان ملل متحد می‌خواهم که قطعنامه‌های مانع برقراری صلح در یمن را لغو کنند.

المشاط ادامه داد: از آمریکا و انگلیس می‌خواهم که فوراً تجاوز به غزه و حمله به یمن را متوقف کنند. آمریکا و انگلیس باید بدانند که حمله به غزه و یمن تهدیدی برای صلح و امنیت بین‌المللی به شمار می‌آید و منافع آنان را به خطر می‌اندازد.