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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۱:۴۱

همراه با مراسم ویژه تحویل سال ۱۳۹۹؛

مراسم روایت مقاومت در محضر شهدای هویزه برگزار می‌شود

مراسم روایت مقاومت در محضر شهدای هویزه برگزار می‌شود

چهارده شب مراسم روایت مقاومت در محضر شهدای هویزه از ۱۶ اسفند ۹۸ تا ۱ فروردین ۹۹ برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، چهارده شب مراسم روایت مقاومت در محضر شهدای هویزه با روایتگری عظیم ابراهیم پور و با مداحی صادق آهنگران، مهدی سلحشور، امیر عباسی، ابوذر بیوکافی، مسعود پیرایش، پیام کیانی و مصطفی مروانی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور قاریان بین المللی و بیان نکاتی از کتاب شریف نهج البلاغه از شانزدهم اسفندماه به مدت ۱۴ شب؛ هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ در یادمان شهدای هویزه برپا می‌شود.

همچنین این مراسم همراه با مراسم ویژه تحویل سال ۱۳۹۹، جمعه (اول فروردین) از ساعت ۶ صبح با نوای میثم مطیعی خواهد بود.

کد مطلب 4855826

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