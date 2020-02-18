به گزارش خبرنگار مهر، چهارده شب مراسم روایت مقاومت در محضر شهدای هویزه با روایتگری عظیم ابراهیم پور و با مداحی صادق آهنگران، مهدی سلحشور، امیر عباسی، ابوذر بیوکافی، مسعود پیرایش، پیام کیانی و مصطفی مروانی برگزار می‌شود.

این مراسم با حضور قاریان بین المللی و بیان نکاتی از کتاب شریف نهج البلاغه از شانزدهم اسفندماه به مدت ۱۴ شب؛ هرشب از ساعت ۱۹:۳۰ در یادمان شهدای هویزه برپا می‌شود.

همچنین این مراسم همراه با مراسم ویژه تحویل سال ۱۳۹۹، جمعه (اول فروردین) از ساعت ۶ صبح با نوای میثم مطیعی خواهد بود.