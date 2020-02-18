انتشار فراخوان تبلیغات فضای داخلی نمایشگاه کتاب تهران

به گزارش خبرگزاری‬ مهر، نمایشگاه کتاب تهران برای انجام تبلیغات بخش‌های داخلی سالن‌های سی و سومین دوره این‌رویداد فراخوانی منتشر کرد.

تمام انجمن‌های فرهنگی، شرکت‌های تعاونی مرتبط با کتاب، کانون‌های فرهنگی و تبلیغاتی و شرکت‌هایی که اجازه تبلیغات دارند می‌توانند پیشنهادهای خود را درباره تبلیغات در سالن‌های بخش‌های عمومی، آموزشی، دانشگاهی، کودک و نوجوان و بین‌الملل این دوره از نمایشگاه کتاب تهران تا تاریخ ۱۲ اسفندماه سال جاری به دبیرخانه کمیسیون معاملات سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران ارسال کنند.

دبیرخانه کمیسیون معاملات سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در خیابان انقلاب بین فلسطین و صبا پلاک ۱۰۸۰ مؤسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران واقع است.

شرایط و نحوه تبلیغات در سایت نمایشگاه کتاب تهران در پایگاه اینترنتی Tibf.ir اعلام شده است.

سی و سومین دوره نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران با شعار «کتاب یعنی زندگی» از ۲۶ فروردین تا ۵ اردیبهشت سال ۹۹ در مصلی امام خمینی (ره) برگزار خواهد شد.