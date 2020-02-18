به گزارش خبرنگار مهر، خسرو عزیزی امروز سه شنبه در شورای پژوهش و فناوری دانشگاه لرستان، اظهار داشت: همه تلاش تیم مدیریتی دانشگاه لرستان در چند سال اخیر، آن بوده است که ارتباط بین دانشگاه با بخش‌های صنعت و اجرایی استان افزایش یابد.

وی، عنوان کرد: در دانشگاه لرستان مرکز نوآوری و مرکز تحقیقات بلوط ایجاد شده است که برای تقویت ارتباط بین دانشگاه و جامعه و تقویت پژوهش‌های کاربردی بوده است؛ همچنین ایجاد پژوهشکده عسل در دانشگاه لرستان از جمله اقداماتی است که در راستای تقویت ارتباط بین دانشگاه و بخش‌های اقتصادی و تولیدی استان لرستان صورت گرفته است.

رئیس دانشگاه لرستان، گفت: اجرای طرح «تاپ»، در راستای افزایش اعتمادسازی بین دانشگاه‌ها و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با بخش‌های خصوصی و اجرایی است.

عزیزی، افزود: در سطح استان لرستان، باید خودباوری و اعتماد به محققان و پژوهشگران دانشگاهی استان را تقویت کرد تا مشکلات و چالش‌های استان لرستان بر اساس استفاده از تحقیقات و پژوهش‌های کاربردی، رفع شوند.

وی، بیان داشت: بخش فناوری و تقویت اقتصاد دانش بنیان، یک ظرفیت و بخش مهم در کشور و استان است که باید تلاش کنیم هرچه بیشتر نسبت به گذشته، تقویت شود؛ برند سازی و تجاری شدن ایده‌ها و خلاقیت‌ها از جمله اهداف مهم باید در زمینه حمایت از پژوهشگران و محققان باشد.

رئیس دانشگاه لرستان، گفت: تحقیقات و پژوهش‌ها در زمینه‌های مختلف باید از نوع کاربردی و عملیاتی باشند و بتوانند مشکلی از مشکلات جامعه را رفع کنند.