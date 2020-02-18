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۲۹ بهمن ۱۳۹۸، ۱۳:۴۵

در نشست خبری عنوان شد؛

۶۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در حوزه دارو

۶۰۰ میلیون دلار صرفه جویی ارزی در حوزه دارو

رئیس سندیکای تولید کنندگان مواد اولیه دارویی، از صرفه جویی ۶۰۰ میلیون دلاری در حوزه دارویی کشور خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، فرامرز اختراعی، بعد از ظهر سه شنبه در نشست خبری که در سالن کنفرانس سازمان غذا و دارو برگزار شد، اظهار داشت: تلاش‌های صنعت داروسازی کشور تا بدانجا پیش رفته است که توانسته ایم ۷۰ درصد داروی کشورمان را بیمه کنیم. یعنی مواد اولیه دارویی این میزان دارو در داخل تأمین می‌شود.

وی همچنین از خودکفایی صد درصدی در بسته بندی صنعت دارویی کشور خبر داد و گفت: در حال حاضر هیچ نیازی برای واردات مواد اولیه بسته بندی داروها وجود ندارد.

اختراعی ادامه داد: پیش بینی می‌کنیم کمتر از یک سال تا مرحله خودکفایی صنعت داروسازی کشور فاصله داریم.

کد مطلب 4856073

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