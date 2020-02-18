فروش تعهدی با سهام ۵ شرکت از یکشنبه/انتشار اوراق بدون ضمانت بانکی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بازار سرمایه، نخستین همایش مالی ایران با محوریت تأمین مالی در دانشگاه الزهرا امروز ۲۹ بهمن ماه برگزار شد. در این نشست شاپور محمدی در خصوص اهمیت تأمین مالی در اقتصاد کشور گفت: رشد اقتصادی کشورها به رشد تکنولوژی، بهره‌وری و نوآوری مرتبط است. در این میان اگر تأمین مالی وجود نداشته باشد، نوآوری به تنهایی کارایی ندارد؛ بنابراین، اگر تأمین مالی در بازارهای مالی (بازار پول و سرمایه) به خوبی انجام شود، رشد اقتصادی در بخش واقعی تقویت خواهد شد.

رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بازارهای مالی برای شفافیت، کارایی، منصفانه بودن معاملات و تأمین مالی به عنوان یکی از کارکردهای اصلی بازارهای مالی ایجاد شده‌اند. در کشور ما نظام بانکی از دیرباز مسئول تأمین مالی بخش واقعی اقتصاد بوده، اما بازار سرمایه در سال‌های اخیر نقش خود را در تأمین مالی پررنگ کرده است.

وی تاکید کرد: در سال ۱۳۹۴، ۱۴ هزار میلیارد تومان اوراق در بازار سرمایه ایران منتشر شد، در حالی که این رقم امروز ۱۰ برابر شده و به ۱۴۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اتفاق در شرایطی رخ داده که هیچ متغیر کلان اقتصادی مانند نرخ ارز و تورم افزایش ۱۰ برابری نداشته است. این موضوع نشان‌دهنده عزم و اراده قوی برای توسعه ابزارهای مالی و تنوع بخشی به ابزارهای مالی است.

تنوع ابزارهای مالی گامی در جهت تقویت اقتصاد حقیقی

سخنگوی سازمان بورس بیان کرد: البته در مقایسه به میزان تسهیلات بانکی هنوز به شرایط ایده آل نرسیده‌ایم، اما نسبت به چند سال اخیر با رشد چشمگیری در این زمینه رو به رو هستیم، بنابراین بازار سرمایه در بخش تأمین مالی خود را به انواع ابزارها مجهز کرده است تا به این ترتیب بتواند به بخش واقعی اقتصاد یاری رساند.

وی در ادامه به توضیح انواع روش‌ها و ابزارهای تأمین مالی از طریق بازار سرمایه پرداخت و گفت: اسناد خزانه اسلامی یکی از ابزارهایی است که در تأمین مالی در بازار بدهی و حتی در بودجه استفاده شده است. این ابزار در سال جاری تاکنون حدود ۴۰ هزار میلیارد تومان منتشر شده که برای اقتصاد ما رقم قابل توجهی است.

محمدی تصریح کرد: با اعلام اینکه سال ٩٢ اوراق صکوک اجاره با شرکت هواپیمایی ماهان شروع و در حال حاضر به سهام شرکت‌ها هم توسعه یافته، دیگر اوراق موجود را شامل اوراق منفعت، مرابحه، جعاله و سلف موازی معرفی کرد و گفت: عرضه اولیه و افزایش سرمایه هم از دیگر انواع تأمین مالی و پوشش ریسک در بازار سرمایه به شمار می‌روند.

ورود ابزار جدید، هفته آینده

محمدی با اعلام اینکه فروش تعهدی از یکشنبه آینده با سهام ۵ شرکت در بورس تهران شروع می‌شود ادامه داد: دو سوم ارزش بورس‌های دنیا مربوط به اوراق بدهی و یک سوم هم سهام است اما در بورس ایران حجم بازار بدهی همچنان ناچیز است. در این میان سازمان بورس آماده انتشار اوراق بدون نیاز به ضمانت بانکی و مبتنی بر سهام است.

وی افزود: بازار سرمایه ما بیشترین تعداد ابزارهای مالی اسلامی را نسبت به دیگر کشورها دارد، همچنین از نظر طراحی ابزار و بازار رشد قابل توجهی داشته است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

برنامه سال آینده سازمان بورس / ‏ تقویت نقش بازار سرمایه در اقتصاد

سخنگوی سازمان بورس در خصوص رشدهای بازار سرمایه توضیح داد: بازار سرمایه در سال‌های اخیر از نظر حجم معاملات رشد مناسبی داشته است به طوری که از ابتدای سال تا روز گذشته ۸۴۹ هزار میلیارد تومان حجم معاملات چهار بورس کشور بوده است. از نظر تعداد شرکت‌ها نیز هم اکنون بیش از ۶۲۲ شرکت در بورس و فرابورس حاضر هستند. همچنین در سال ۱۳۹۴، ۴۸۰ نهاد مالی در بازار وجود داشته که اکنون به ۶۶۰ نهاد رسیده است.

محمدی تاکید کرد: باید بازده بازارهای مخل اقتصاد کشور با مالیات مهار شوند تا پول به بخش تولید ورود کند که در این مسیر، بازار سرمایه بخش عمده رسالت خود را انجام داده است. سازمان بورس آمادگی دارد اوراقی را منتشر کند که ضمانت بانک نداشته باشد، بلکه فقط مبتنی بر تضامین دارایی محور از جمله سهام بورسی باشد.

وی در پایان گفت: برنامه سازمان بورس برای سال آینده این است که سهم تأمین مالی در اقتصاد را افزایش دهد، از این رو در تلاشیم که بازار سرمایه در بخش واقعی اقتصاد نقش پررنگ‌تری داشته باشد.