به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از مجموعه کتابهای شهید سیدعبدالمحمد تقوی، روز سهشنبه ۲۹ بهمن با حضور محسن اسماعیلی نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن کاویانیراد معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران و عبدالهادی فقهیزاده معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در سرای کتاب مؤسسه خانه کتاب برگزار شد.
در ابتدای اینمراسم، حجتالاسلام و المسلمین سیدعلیاصغر تقوی برادر شهید تقوی که مدیریت انتشارات فراهنر را بر عهده دارد، با اشاره به آثار ارائهشده توسط این شهید، گفت: شهید تقوی به عنوان نوجوانی ۱۶ ساله از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۱ با توجه به مباحثی که در میان جوانان شهر خود از موضع اندیشمند جوان با تحلیل عمیقتر از برخی اندیشمندان آن دوران مطرح میکرد، زبانزد خاص و عام شد، جوانان آگاه و انقلابی حلقهای را گرداگرد او فراهم آورده بودند، هوشیارانه مباحث و اندیشهورزیهایش را با زحمت فراوان روی ورقههای کاغذ مومی چاپ و در بین معلمان، دانشجویان و اساتید پخش میکردند، اگرچه بخشی از این مباحث در همان سالها یعنی سال ۱۳۶۱ به عنوان کتاب خداشناسی چاپ و نشر شد، اما این مباحث هنوز برای نسل جوان تازگی دارد.
وی افزود: پرسش از امکان امر دینی در جهان معاصر در دورهای که سخن از پایان تئولوژی است، با انتشار مجموعه پرسشهای تئولوژیک به قلم جوانی اندیشمند در حقیقت یادآور بازسازی الگوهایی نه چندان دور از دسترس و البته به بیان قرآن زنده و جاوید است. روی سخن عبدالمحمد با دستهای از جوانان است که گاه در گذر زمان تنها مثل یک رهگذر با آن برخورد دارند و دیگر از آن پرسشی ندارند. وی همواره مباحثش را با پرسش شروع میکرد، شاید عنوان این کتاب نیز بتواند گویای همین پرسشها باشد.
حجتالاسلام تقوی در ادامه گفت: سخن عبدالمحمد با جوان امروز بود که وقتی ما با این جهان برخورد میکنیم از این جهان چه میفهمیم؟ در یک بیان بسیار ساده ما وقتی با این جهان برخورد میکنیم، چیزهای زیادی مانند درختها، کوهها، اشیا، ستارهها و نظایر اینها را میبینیم، اما پرسش این است که در پس این چیزها چه میبینیم؟ یک خلاء میبینیم یا یک ملأ؟ یعنی ما هستیم و این جهان هستی اطراف ما و آنچه در این جهان هست؟ یا غیر از اینها چیز دیگری هم هست که از جنس ما و آنها نیست؟ تفکر عبدالمحمد این است که در پس اینها حقیقت دیگری است که وحدتبخش این کثرات است. البته در کتب مقدس دینی از این حقیقت به نور اشاره شده است، دین نیز از همین منظر عبارت است از اندیشیدن به حقیقت روشن و لایزال، حقیقتی که همه چیز در گرو اوست، حقیقتی که آغاز و پایان هرچیزی هست. چه بسا این همان امری است که بیشتر آدمیان حتی اصحاب تئولوژی و مدعیان دینداری از آن به سادگی میگذرند.
مدیر انتشارات فراهنر همچنین گفت: عبدالمحمد تقوی آنچنان که در جلد اول همین کتاب از باب ایمان سخن گفته است، خود نیز مصداقی برای مؤمن است، زیرا از منظر وی مؤمن کسی است که در هر لحظه و در هر کنش و رفتارش آن حقیقت را مورد توجه قرار داده و هیچگاه از آن دور نشود. آری دین، تأمل بر حقیقتی است که از ژرفای هستی ما را به خود دعوت میکند و تنها اوست که بنیان هر گونه شناخت و کنشی است. اما نکته جالب حکایت امروز، عرصه علم و دانش ماست و همه چیز در این سوال نهفته است که وقتی هیچ بنیان و مفهوم ساختاری وجود ندارد و دانشگاه تنها مکانی برای انباشت نوشتههایی است که کاربرد عملی ندارد پس چگونه میتوان ادعای توسعه و پیشرفت علوم انسانی را داشت؟ به هرحال اتفاق خوب زمانی میافتد که دردمند باشیم و دردمندی در پی عشق میآید، همان عشقی که عبدالمحمد را در حصار این نظامهای تئولوژیک نخواست و برای او فرصت دیدار با حقیقتی را فراهم آورد که همواره در پی آن بود.
شور موجود در جبههها مبتنی بر شعور و آگاهی بود
در ادامه، محسن اسماعیلی، نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به یکی از جملات رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره دفاع مقدس که فرمودند: «جنگ ما یک گنج بود»، گفت: جنگ به ظاهر برای ملت خاطره خوشی ندارد، همه ما هم که توفیق داشتیم در آن ایام حضور داشته باشیم، بخاطر ظواهر این حادثه خشن نبود، اینکه ایشان جنگ را به گنج تشبیه کردند این بود که گنج هم در ظاهر امر شناخته شده نیست، وقتی به صحرای بی انتهایی نگاه میکنید، قطعههایی که در آن گنج وجود دارد از نظر ظاهر با بقیه جاها تفاوتی ندارد، اما متخصصان میتوانند بفهمند که در کدام قسمتها این اشیا نفیس وجود دارد تا استحصال کنند و از آنچه دیگران عادی میپندارند برای خود سرمایه زندگی درست کنند. جنگ ما هم به این معنا گنج است، یعنی در گوشه و کنار جبهههای دفاع مقدس کسانی بودند که همین حالت را دارند، همه کسانی که توفیق جهاد پیدا کردند، بالقوه گنج هستند، اما بعضی از این گنجها از بالقوه به بالفعل تبدیل شده بودند و کسانی را میدیدم که با توجه به سن کم خود به درجات بالایی رسیده بودند. یک بعد دیگر که کمتر به آن پرداخته شده، این است که کثیری از افراد وقتی میخواهند از آن دوران یاد کنند، بیشتر به شور و احساسات و عواطفی که در آن دوران مواج بود توجه میکنند، البته همینطور بود، ولی مهمتر از آن، شور موجود در جبههها مبتنی بر شعور و آگاهی بود.
وی افزود: وقتی با خاطرات شهید تقوی آشنا شدم، متحیر شدم که چگونه ممکن است یک جوان ۲۲ ساله از یک منطقه محروم در دهدشت این راه را برود، غیر از تبلیغی که در روستاها و شهرها انجام داده در عین حال که تحصیل و کار هم میکرده است، این جوان به کجا رسیده که ما بعد از بیش از ۳۰ سال از کتابهای وی رونمایی میکنیم و این برای ملت ایران افتخار است. باید این گنجها را استحصال کرده و به دنیا معرفی کنیم. شناسایی و معرفی این الگوها واقعاً یک نیاز و ضرورت است، امروز که همه توان استکبار جهانی مصروف این شده که نسل جوان را بیانگیزه کند، چه چیزی برای انگیزهبخشی به نسل جوان اثربخشتر از ارائه الگوهایی مثل شهید تقوی است؟ اگر این الگو معرفی شود، هیچ جوانی نمیتواند ادعا کند که من امکاناتی ندارم برای اینکه پیشرفت کنم.
نماینده مردم استان تهران در مجلس خبرگان رهبری در ادامه گفت: امروز دشمنان میخواهند جوانان را ناامید یا مغرور کنند، اگر امام (ره) در نامه آخر نوشتند که «ما باید تفکر بسیج را زنده نگه داریم و تا این تفکر در کشور طنینانداز باشد هیچ آسیبی به کشور نمیرسد»، منظور فکر بسیج است، نه فرد و امروز تجلیل از این شهید تجلیل از این فرد نیست تجلیل از این نوع نگاه است، باید به این طرز تفکر ادای احترام کنیم، چرا نباید این الگوها به نسل جوان معرفی شوند؟ چرا صدا و سیما و رسانهها باید اینقدر کوتاهی کرده باشند که بعد از سی سال در یک چنین جلسهای با این شهید آشنا شویم؟
اسماعیلی در پایان گفت: خصوصیت دیگر این کتاب و امثال این کتابها این است که شاید مواردی که ایشان گفته، خیلیهای دیگر هم گفته باشند، ولی توصیه این است که این حرفهایی که ممکن است دیگران هم گفته باشند از زبان ایشان بشنویم، چون شهادت یک خصوصیتی دارد که نفوذ و اعتبار به کلام انسان میبخشد. این کتابها یا نوشتههای سایر شهدا گنج هستند و باید در برنامه مطالعاتی ما باشد، زیرا شهدا عملاً نشان دادند به آنچه گفتند، پایبند هستند به همین دلیل نوشته آنها حلاوت دارد.
آخرین سخنران برنامه هم حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن کاویانیراد، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران بود که با اشاره به بیانیهای که امام خمینی (ره) در آخرین روزهای حیات خود با عنوان «منشور روحانیت» خطاب به روحانیت صادر کردند، گفت: امام (ره) در فرازهایی از این بیانیه فرمودهاند که «ما حتی برای یک لحظه از عملکرد خودمان در دوران جنگ پشیمان نیستیم»، بعضیها این فرمایش امام (ره) برایشان عجیب بود که از چه چیز پشیمان نیستیم، شاید الان با رونمایی از این اثر عجیب و جالب توجه از یکی از نمونههای تربیتی مکتب جنگ که در رکاب شخصیتی مثل امام (ره) شکل گرفته است، انسان باور میکند که اگر از همه جنگ، یک چنین نمونهای تربیت شده باشد، کافیست.
وی افزود: امروز اگرچه دیر، ولی تصور بر این است که حتی تأخیر در ارائه این مطالب هم به عنایتی انفاق افتاده، یعنی در موقعیتی که شاید از هر زمان دیگری جامعه ما به دو عنصر اعتقادات و اخلاق نیازمندتر است، بیان این شهید در قالب پنج کتاب که دو کتاب درباره ایمان و توحید است و سه کتاب به بحث اخلاق به صورت فنی و عملیاتی پرداخته باید رونمایی شود و در اختیار جماعتی قرار گیرد که بعضی از آنها باور دارند که دیگر دوران اخلاق و اعتقادات گذشته است و این جای افتخار است که از مجموعه این شهدا چند نمونهای از این دست فقط ابراز شده و بقیه معلوم نیست چه زمانی آن بعد خود را به انسانها عرضه کنند.
حجتالاسلام والمسلمین کاویانیراد گفت: داشتههای امثال این نوجوان، داشته اکتسابی سر کلاس و مدرسه نیست، اگر امروز شهید سلیمانی برای این جامعه یک مکتب است، دلیلش شاید این است که بسیاری از داشتههای این مرد داشته آموختنی نیست و داشته گرفتنی است و اگر انسان به عقل پیغمبری برسد، مانند پیغمبر به او میدهند و اینجا انسان باور میکند که چگونه نوجوان ۱۶ ساله با معضلاتی که وجود داشته این مجموعه اطلاعات را تنظیم کرده است. یک کار بسیار سختی است که خود ایننیاز به بررسی دارد، اما با این منطق که انسان میتواند دریافتهایی را در اثر پاکی نفس از عالم بگیرد، ممکن است.
پایانبخش این مراسم، رونمایی از مجموعه کتابهای شهید سیدعبدالمحمد تقوی بود که با حضور همراهی اسماعیلی، حجتالاسلام والمسلمین محمدحسن کاویانی راد عبدالهادی فقهیزاده، معاون قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیکنام حسینیپور مدیرعامل مؤسسه خانه کتاب انجام شد.
نظر شما