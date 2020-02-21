به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز(جمعه) با حضور در ستاد مرکزی هیأت نظارت بر انتخابات رأی خود را به صندوق ۱۷۹۴ انداخت.

وی سپس در جمع خبرنگاران درباره گزارش‌های رسیده از حوزه های انتخاباتی گفت: تخلفاتی که تاکنون گزارش شده عموما جزئی است و مربوط به شروع کار انتخابات است که همکاران در حال بررسی این گزارشات هستند.

سخنگوی شورای نگهبان گفت: از ابتدای ساعت شروع رای‌گیری حضور پرشور مردم را در سر صندوق و در شهرستان‌ها شاهد هستیم.

وی افزود: شورای نگهبان هم ستاد مرکزی نظارت را راه‌اندازی کرده است و همچنین نظارت کامل بر روند برگزاری انتخابات دارد. هرکس گزارشی از تخلفات دارد از طریق سامانه «مردم ناظر» برای ما ارسال کنند. ما هم بازرسان ویژه هم برای استانها اعزام کرده و نظارت دقیق دارند. انشالله امیدواریم که این انتخابات همچنان به عنوان یک جشن ملی که رهبری فرمودند روز اقتدار ملی ایرانیان و مشت محکمی بر دهان استکبار جهانی باشد.

کدخدایی درباره گزارش تخلفات گفت: در ستاد ما، دوستان مرتب و لحظه به لحظه در جریان هستند و اگر گزارشی از تخلفات برسد حتماً بررسی می‌کنند اما گزارش ها جزئی هست و بیشتر مربوط به کار و بحث کندی کار است و دوستان ما در ستاد آنها را رصد کردند.

سخنگوی شورای نگهبان درباره تحریم خود و ۴ نفر از اعضای شورای نگهبان از سوی آمریکا گفت: من فکر می‌کنم مردم خوبمان با انداختن رای پاسخ می‌دهند و طبیعتا شورای نگهبان وظیفه قانونی‌اش را انجام داده است و اینگونه دخالت‌های بی مورد خلاف حقوق بین‌الملل را از کشوری مثل آمریکا نمی پذیرند. همچنان که در طول سه سال گذشته در ادامه راه شهدای انقلاب حرکت کردند انشالله همچنان ادامه خواهند داد و امروز به آمریکا نه بزرگ خواهند گفت.

وی درباره سامانه مردم ناظر گفت: این سامانه با کوچکترین جستجو در دسترس است و از طریق سایت شورای نگهبان می‌توانند وارد و راهنمایی شوند و در این سامانه گزارش مختلفی را داشتیم که بیشتر در بحث تبلیغات بوده است.