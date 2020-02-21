ابراهیم طالبی سرمربی جدید تیم فوتبال گل ریحان شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از تغییر و تحولاتی که در باشگاه گل ریحان صورت گرفت و انتقال مالکیت این تیم، ابراهیم طالبی به جای محمد نصرتی به عنوان سرمربی این تیم انتخاب و مشغول به کار شد.

طالبی ظهر امروز در تمرین این تیم حضور پیدا کرد و توسط شهروز داداشیان مالک جدید باشگاه، معارفه گردید وبا زیر نظر گرفتن تمرینات گل ریحان کارش را با این تیم آغاز کرد.

طالبی در کارنامه اش مربی گری تیم فوتبال استقلال تهران و قشقایی شیراز را دارد.

وی روز یکشنبه به عنوان سرمربی گل ریحان البرز روی نیمکت این تیم مقابل مس کرمان خواهد نشست.