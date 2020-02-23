به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در صحن شورا گفت: آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان و شهروندان و امیدوارم که مردم ایران در عافیت و سلامت کامل روزگار بگذرانند. بهتر بود که امروز میتوانستیم فضای شورا را طور دیگری پیش ببریم، لازم میدانم از حضور خبرنگاران و کارشناسان محترم صمیمانه تشکر کنم که در این جلسه حاضر شدند. از گزارش آقای حناچی هم تشکر میکنم، فارغ از اقدامات شایستهای که انجام شده به نظرم لازم است شهرداری تهران تمهیداتی را اتخاذ کند که بسیاری از خدمات شهر و تا جایی که ممکن است به شکل الکترونیک و غیرحضوری ارائه شود.
وی ادامه داد: من فکر میکنم که در شرایط فعلی ما نسبت به تعطیل نکردن اماکن و فضاهای عمومی اهمال کاری میکنیم و شاید نیاز است که این ویروس را قدری جدی تر بگیریم. وزارت بهداشت حتماً موضوع را جدیتر بگیرند. چرا که ما از برخی از شهرها که در معرض کرونا قرار دارند میشنویم که مردم خیلی موضوع را جدی نمیگیرند و شاید دلیل آن این باشد که مردم درباره جزئیات و تبعات کرونا اطلاع کافی ندارند.
این عضو شورای شهر تهران از اقدام خوب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نیز وزارت ورزش جوان در تعطیلی سالنهای تئاتر و سینماها و نیز مسابقات فوتبال تشکر کرد و گفت: امروز دیدارهای ورزشی بدون تماشاگر و دیدارهای بعدی نیز فعلاً تعطیل خواهد بود. نیاز داریم به پرهیز از حضور در فضاهای عمومی که مانع از گسترش ویروس شویم. بهتر بود جلسه صحن هم به صورت زنده از شبکههای اجتماعی برگزار میشد، این اتفاق خوبی بود که پیش تر انجام میشد و مدتی است که انجام نمیشود و من تقاضا دارم که این امکان ارتباطی فراهم شود.
وی اضافه کرد: سازمان ورزش نیز در گزارشی که ارائه داده اعلام کرد که نسبت به ضدعفونی کردن فضاهای ورزشی اقدام کردهاست. اما با توجه به اینکه گفته میشود امکان انتقال ویروس در فضاهای مرطوب وجود دارد، لازم است که حداقل استخرها و حتی اگر ممکن است اماکن ورزشی شهرداری هم تعطیل شوند.
به گفته نظری، وزارت بهداشت نیز اطلاع داده که آمادگی توزیع ماسک و … را دارد، میخواهم تقاضا کنم که شرکت شهروند هم این آمادگی را داشته باشد که در صورت تامین ماسک و دیگر موارد از سوی وزارت بهداشت به عنوان واسطه، محلی را برای فروش و توزیع این محصولات با قیمت مصوب در نظر بگیرد تا شهروندان درگیر سودجویی و قیمتهای متفاوت نشوند.
عضو شورای اسلامی شهر تهران تاکید کرد: اماکن ورزشی شهرداری و به خصوص استخرها باید تعطیل شود.
به گزارش خبرنگار مهر، حجت نظری، عضو شورای اسلامی شهر تهران در تذکری در صحن شورا گفت: آرزوی سلامتی دارم برای همه هموطنان و شهروندان و امیدوارم که مردم ایران در عافیت و سلامت کامل روزگار بگذرانند. بهتر بود که امروز میتوانستیم فضای شورا را طور دیگری پیش ببریم، لازم میدانم از حضور خبرنگاران و کارشناسان محترم صمیمانه تشکر کنم که در این جلسه حاضر شدند. از گزارش آقای حناچی هم تشکر میکنم، فارغ از اقدامات شایستهای که انجام شده به نظرم لازم است شهرداری تهران تمهیداتی را اتخاذ کند که بسیاری از خدمات شهر و تا جایی که ممکن است به شکل الکترونیک و غیرحضوری ارائه شود.
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