صابر سلیمانی هنرمند نقاش و مدیر هنری مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا که در بخش «چارسوی هنر» دوازدهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر حضور دارد، درباره حضور مؤسسه صبا در جشنواره «فجر» به خبرنگار مهر گفت: مؤسسه صبا حدود ۱۲ سال است که در رویدادهای بزرگ ملی همچون جشنواره «فجر» به صورت حمایتی با وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و مؤسسه توسعه هنرهای تجسمی همکاری داشته است و هر سال این رویداد را در مجموعه گالری‌های صبا که از بزرگترین فضای نمایشگاهی کشور به حساب می‌آید، پوشش داده است. امسال با تفاهمی که انجام شد، بخشی از «چارسوی هنر» را به گالری صبا اختصاص دادند.

وی افزود: حضورمان در بخش «چارسوی هنر» جشنواره فجر به منظور تعامل بیشتر با گالری‌داران بود و اینکه ما را فراتر از یک گالری دولتی بشناسند.

سلیمانی با اشاره به پتانسیل حرفه‌ای و قوی مؤسسه صبا در حوزه هنرهای تجسمی، تاکید کرد: مجموعه صبا با توجه به نیروی اجرایی محدودی که در اختیار دارد بیشترین رویداد هنرهای تجسمی در کشور را پذیرا بوده است.

وی درباره قیمت‌گذاری آثاری که در جشنواره فجر حضور دارند، بیان کرد: مؤسسه فرهنگی هنری صبا وابسته به فرهنگستان هنر در بخش «چارسوی هنر» ۲۲ اثر برای نمایش و فروش عرضه کرده است که این آثار توسط کارشناسان هنری خارج از مؤسسه تعیین قیمت شده‌اند.

مدیر هنری مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا در مورد بخش «چارسوی هنر» جشنواره فجر گفت: بخش «چارسوی هنر» موقعیت بسیار خوبی را در اختیار گالری‌داران قرار می‌دهد تا در کنار هم فعالیت‌های یکدیگر را رصد کنند و با هم تعامل داشته باشند. موقعیت مؤسسه صبا نیز موقعیت استراتژیک و مهمی به لحاظ اینکه در مرکز شهر قرار دارد، است چراکه علاوه بر حضور گذری مردم، اطرافش نیز تعداد زیادی دانشگاه و مرکز هنری قرار دارد و دانشجویان و هنرجویان بسیاری هر روز از گالری‌های صبا بازدید می‌کنند.

وی تصریح کرد: بخش «چارسوی هنر» در کنار بخش اصلی جشنواره فجر برگزار می‌شود که می‌تواند با سیاست‌ها و رویکردهای اصلی جشنواره همسو باشد. همچنین دست هنرمند و گالری‌داران نیز بازتر است و با محدودیت موضوع مواجه نیستند و سعی می‌شود کارهایی ارائه شوند که هم هنری باشند و هم برای فروش و جذب مخاطب، بازدهی بهتری دارند.

سلیمانی که تابلوی نقاشی خود را نیز در غرفه صبا عرضه کرده است، درباره این کار گفت: طی سال‌های اخیر در تِم پرتره کار می‌کنم و این کار نیز از این قاعده مستثنی نیست. تکنیک این مجموعه کارهایم ترکیب مواد و بافت زمخت یا خراشیده چهره انسان امروزی است که ابعاد درونی و خصوصی آدم‌ها را آنچنان که ضمیر ناخودآگاهم بروز می‌دهد، روی بوم می‌آورم. در رویکرد آثارم به رفتارهای امروزی انسانی است که خیلی محدود و روابط انسانی خیلی کمرنگ شده است و نشاط و ارتباط تأثیرگذاری ندارند. این تابلو نیز اقتباس و برداشتی از شمایل دوره قاجار است.

به گزارش مهر، صابر سلیمانی هنرمند نقاش، مرمت‌کار آثار هنری و مدیر هنری مؤسسه فرهنگی هنری پژوهشی صبا است که نقاشی را از دوران کودکی شروع کرد و جوایز جهانی مختلفی را در رشته نقاشی در کارنامه دارد. سلیمانی تحصیلات متوسطه را در رشته مینیاتور در هنرستان هنرهای زیبا گذراند و مدرک کارشناسی ارشد نقاشی خود را نیز از دانشکده هنر و معماری دانشگاه آزاد گرفته است. او همچنین به عنوان کارشناس هنر کودک در کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان بوده و در بیش از ۱۰۰ نمایشگاه گروهی و چندین نمایشگاه خارج از کشور حضور داشته است.