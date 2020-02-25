رایزنی لاوروف و گوترش/ پرونده سوریه محور مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه با آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد در ژنو درباره اوضاع سوریه گفتگو کرد.

وزارت خارجه روسیه با صدور بیانیه ای در این خصوص اظهار داشت: در جریان گفتگوهای طرفین علاوه بر سوریه به عنوان یکی از موضوعات بین المللی مورد اهتمام، روابط روسیه و سازمان ملل متحد نیز مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

لاوروف و گوترش در این گفتگو بر پایبندی خود به نقش مرکزی سازمان ملل متحد در امور جهانی تاکید کردند.

گفته می شود لاوروف به صورت جداگانه علاوه بر آنتونیو گوترش با گیر پدرسون فرستاده ویژه سازمان ملل متحد در امور سوریه به صورت غیر علنی دیدار کرد.