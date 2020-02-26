احتمال تأثیر شیوع کرونا بر دو رویداد مهم قرآنی کشور در سال آینده

به گزارش خبرنگار مهر، در راستای شیوع ویروس کرونا و به دلیل توصیههای پزشکان مبنی بر جلوگیری از اجتماعات غیر ضروری بسیاری از محافل مذهبی و مناسبتی لغو و یا به تعویق افتاده است.
بر همین اساس اوایل سال آینده ما شاهد سه رویداد بزرگ و با شکوه فرهنگی در سطح جمهوری اسلامی هستیم که به ترتیب برگزاری سی و هفتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم، نمایشگاه بینالمللی کتاب و نمایشگاه بینالمللی قرآن کریم است. شیوع ویروس کرونا باعث شد تا بر اساس مصوبه شورای سیاستگذاری، زمان برپایی سی و سومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان و با تعویق ۴۵ روزهای موکول شود، اما همچنان تکلیف مسابقات بینالمللی و نمایشگاه بینالمللی قرآن مشخص نشده است.
محمدمهدی عزیز زاده، رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی قرآنی و مسئول هماهنگی معاونت قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص این مسأله گفت: شیوع ویروس کرونا عملکرد سازمانها و دستگاهها را تحت تأثیر قرار داده است و معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد و برنامههایی که در سالهای آتی از جمله نمایشگاه بینالمللی قرآن دارد نیز بدون تأثیر نخواهد بود.
وی ادامه داد: شایعاتی مبنی بر لغو نمایشگاه بینالمللی قرآن پیچیده است که صحت نداشته و تکذیب میشود، اما از آنجایی که هر ساله شاهد حضور سیل عظیم مشتاقان در نمایشگاه قرآن بودیم هنوز تصمیمی مبنی بر تعویق برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن نداشتهایم، اما احتمال دارد با توجه به بررسی شرایط کشور در روزهای آتی زمان برپایی نمایشگاه بینالمللی قرآن به تعویق بیافتد. اگر چنین امری با حضور مسئولین وزارت ارشاد قطعی شود، ظرف یک هفته تا ده روز آینده اطلاع رسانی خواهد شد.
عزیززاده افزود: سنت دیرینه برپایی نمایشگاه قرآن در ماه مبارک رمضان بوده است، ولی ممکن است برای اولین بار در تاریخی به غیر از ماه مبارک رمضان برگزاری این نمایشگاه را شاهد باشیم که منوط به تصمیم مدیران است و تا ده روز آینده هیچ گمانه زنی نمیتوان در این خصوص داشت.
رئیس دبیرخانه کمیسیون توسعه فعالیتهای تبلیغی ترویجی معاونت قرآن و عترت وزارت ارشاد با اشاره به تعویق نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران به بعد از ماه مبارک رمضان به دلیل شیوع کرونا گفت: نمایشگاه کتاب سه هفته زودتر از نمایشگاه بینالمللی قرآن آغاز میشود و نمیتوان گفت چون زمان آن نمایشگاه به تعویق افتاده است، حتماً زمان برپایی نمایشگاه قرآن نیز به تعویق خواهد.
با پیگیریهای خبرنگار مهر از رئیس ستاد عالی مسابقات جمهوری اسلامی ایران و مسئول اجرایی سی و هفتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم در خصوص این دوره از مسابقات که در مشهد مقدس برگزار خواهد شد، نیز به نظر میرسد تعویق زمان برپایی این دوره از مسابقات بینالمللی را شاهد خواهیم بود.
محمد رضا پورمعین، مسئول اجرایی سی و هفتمین دوره مسابقات بینالمللی قرآن کریم نیز در گفتگوی کوتاهی با خبرنگار مهر در خصوص تعویق زمان برپایی مسابقات بینالمللی قرآن کریم گفت: در حال بررسی هستیم و تا چند روز آینده نتیجه این بررسی اعلام خواهد شد.
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