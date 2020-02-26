فروش گوشت مخلوط گوسفندی بالاتر از ۹۰ هزار تومان تخلف است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، عباس تابش با بیان اینکه سازمان حمایت با فروش گوشت مخلوط گوسفندی فراتر از کیلویی ۹۰ هزار تومان حتماً برخورد خواهد کرد، از مسئولان وزارت جهادکشاورزی خواست ادله خود را برای تعیین قیمت دام زنده و گوشت قرمز ارائه کنند.

وی اضافه کرد: امروز خبری مبنی بر افزایش قیمت گوشت قرمز و گوشت مرغ منتشر شد که با پیگیری‌های ما مشخص شد یک تا دو کشتارگاه هزینه کشتار مرغ را افزایش داده اند که با برخورد لازم، قیمت گوشت مرغ به قیمت قبل بازگشت.

تابش با اشاره به اینکه تا چند روز پیش از ناحیه کاهش قیمت دام زنده و کاهش قیمت گوشت قرمز در فشار بودیم، گفت: امروز افرادی برای سودجویی خود، ویروس کرونا را عامل اختلال در حمل و نقل و آلایش دام عنوان و به افزایش قیمت اقدام کردند که لازم است اعلام کنم همکاران من در سطح بازار حضور دارند و با هرگونه حواشی در قیمت گوشت قرمز به بهانه ویروس کرونا برخورد شدید خواهند کرد.

وی افزود: آنقدر گوشت قرمز موجود داریم که اگر گوشت موجود در بازار کفاف ندهد و عده‌ای بخواهند سو استفاده کنند با عرضه ذخایر گوشت قرمز، بازار را اشباع خواهیم کرد.