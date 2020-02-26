نحوه دریافت سود سهام عدالت مشمولان متوفی

به گزارش خبرنگار مهر، طرح سهام عدالت در حالی از سال ۸۵ تا کنون در حال اجرا است که بیش از ۴۹ میلیون نفر از جمعیت کشور مشمول این سهام هستند و سازمان خصوصی سازی هر ساله با جمع آوری سود شرکت‌های سرمایه پذیر، مبلغی را به عنوان سود سهام عدالت به حساب مشمولین واریز می‌کند. برای امسال نیز سازمان خصوصی سازی عددی بالغ بر ۴۷ هزار میلیارد تومان به عنوان سود سهام عدالت تمامی مشمولین مربوط به سال مالی ۹۷ را به بانک مرکزی پرداخت کرد تا بانک مرکزی با ارائه این مبلغ به بانک‌های مختلفی که مشمولین در آنها حساب دارند، فرایند واریز را از سوم اسفند ماه کلید زند.

در این میان، با توجه به اینکه همچنان حدود ۵ تا ۶ میلیون نفر مشمول، شماره شبای بانکی خود را اعلام نکرده‌اند، پی‌گیری‌های خبرنگار مهر از سازمان خصوصی سازی از این حکایت دارد که مشمولین همچنان فرصت ثبت شماره شبا را دارند.

البته مسئولین سازمان خصوصی سازی تاکید کردند که به احتمال زیاد کسانی که شماره شبای بانکی را ثبت نکرده‌اند، شامل سه دسته می‌شوند؛ دسته نخست مشمولینی هستند که در زمان ثبت نام سهام عدالت کودک بودند و حال به سن قانونی رسیده‌اند اما هنوز از ضرورت ثبت شماره شبا برای دریافت سهام عدالت مطلع نیستند؛ دسته دوم کسانی هستند که گمان می‌برند سهام عدالت نیز همچون یارانه نقدی تنها به حساب سرپرست خانوار واریز می‌شود؛ دسته سوم نیز مشمولین فوت شده‌ای هستند که پیش از ثبت اطلاعات خود فوت شده‌اند.

در صورتی که مشمولین جزو دو گزینه اول هستند حتماً باید شماره شبای بانکی مختص خود را در سامانه سهام عدالت ثبت کنند. اما اگر مشمولی فوت شده است، همچنان ورثه فرصت مراجعه به دفاتر خدمات الکترونیک را برای انحصار وراثت و دریافت سود سهام عدالت متوفی را دارند.

بر اساس پی‌گیری‌های خبرنگار مهر، اگر افراد اقدام به ثبت شماره شبای بانکی کردند، ابتدا باید سامانه سهام عدالت را ملاحظه و از ثبت اطلاعات خود مطمئن شوند و اگر بعد از ۴ یا ۵ روز سود سهام عدالت به حسابشان واریز نشد می‌توانند از طریق تماس با سامانه سهام عدالت به شماره ۸۳۳۳۸ مراتب را به متولیان اعلام کنند تا علت عدم واریز مشخص شود.

لازم به تاکید است که برای مشمولین هر برگ سهام یک میلیون تومانی مبلغ ۲۰۵ هزار تومان و برای مشمولین هر برگ سهام ۵۳۲ هزار تومانی مبلغ ۱۰۹ هزار تومان سود سهام عدالت مربوط به سال مالی ۹۷، واریز خواهد شد.

گفتنی است؛ از سال ۸۴ تا ۸۷، ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ ایرانی سهامدار عدالت شده که طبق آخرین آمار از این تعداد بیش از ۲ میلیون نفر فوت کرده‌اند اما با توجه به اینکه افراد فوت شده نیز کماکان سهامدار عدالت هستند و ورثه آنها حق استفاده از سهام عدالت متوفیان را دارند، فهرست مشمولان سهام عدالت همان عدد ۴۹ میلیون و ۲۲۶ هزار و ۱۹۳ نفر باقی مانده است.