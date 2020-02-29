به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی اسفنانی، در رابطه با قاچاق تجهیزات رایانه‌ای و الکترونیکی در تهران اظهار کرد: بخشی از پرونده‌هایی که ما رسیدگی می‌کنیم بحث قاچاق است.

وی افزود: قاچاق در موارد مختلفی از جمله تجهیزات رایانه‌ای و حتی مربوط به تلفن همراه صورت می‌گیرد و برای هر موردی که برخورد کنیم حکم هم صادر می‌کنیم.

مدیرکل تعزیرات حکومتی شهر تهران با بیان اینکه حکم‌های مربوط به قاچاق کالا بسیار جدی و سنگین است، بیان کرد: بسته به ارزش کالا گاهی ممکن است هم خود کالا ضبط شود و هم معادل ارزش آن از متخلف جریمه دریافت شود.

اسفنانی خاطرنشان کرد: قاچاق در زمانی است که برای قاچاقچی منفعت داشته باشد، اما با افزایش قیمت ارز شاهد کاهش قاچاق کالاها از جمله تجهیزات مربوط به رایانه هم هستیم، البته ما همچنان شاهد قاچاق هستیم، شاید به حدت و شدت سابق نباشد، اما هفته گذشته دو کامیون تجهیزات مربوط به تلفن همراه را که به صورت قاچاق وارد شده بود شناسایی کردیم.

وی در خصوص کشف و ضبط تجهیزات رایانه‌ای قاچاق توضیح داد: متاسفانه گاهی بخشی از کالاهای قاچاق از جمله تجهیزات رایانه‌ای از مبادی رسمی با جعل برخی اسناد و مدارک وارد کشور می‌شوند اما عمدتاً از مرزهای دریایی و بخشی هم به صورت هوایی وارد کشور می‌شود و کشفیات ما هم بیشتر مربوط به تهران و اطراف تهران و فرودگاه بین المللی است.