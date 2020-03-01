به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش در حاشیه بازدید از قسمت‌های مختلف ستاد نیرو در خصوص اقدامات صورت گرفته در جهت پیشگیری از شیوع بیماری کرونا در بین کارکنان پایور و وظیفه، گفت: نیروی پدافند هوایی از لحظات اولیه اعلام خطر شیوع این ویروس اقدامات پیشگیرانه خود را در سطح وسیعی شروع کرده و تا ریشه‌کنی کامل این ویروس به اقدامات خود ادامه خواهد داد.

وی افزود: مجموعه اداره بهداشت، امداد و درمان نیروی پدافند هوایی با اتخاذ تدابیری همچون چک دمای بدن کارکنان در بدو ورود، ضدعفونی‌کردن اماکن اداری، زیستی و سرویس‌های حمل و نقل کارکنان و نظارت بر تهیه مواد غذایی تاکنون از ورود و انتشار این بیماری جلوگیری کرده است.

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش بیان کرد: نیروی پدافند هوایی در تمامی شرایط وظیفه اصلی خود که حفاظت از مرزهای هوایی کشور است را ادامه خواهد داد و هیچ اتفاقی نمی‌تواند بر میزان آمادگی و توان رزم ما تأثیر منفی بگذارد.

امیر سرتیپ صباحی فرد در پایان از آمادگی کامل اداره بهداشت، امداد و درمان این نیرو در یگان‌های مختلف سطح کشور در حوزه همکاری با مجموعه بهداشت و درمان کشور خبر داد.