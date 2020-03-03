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۱۳ اسفند ۱۳۹۸، ۸:۵۹

وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی:

از مرحله دفاعی وارد مرحله حمله می شویم/حفتر شکست خورده است

از مرحله دفاعی وارد مرحله حمله می شویم/حفتر شکست خورده است

وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که نیروهای وابسته به این دولت در برابر ارتش ملی لیبی وارد مرحله حمله می شوند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، «فتحی باشاغا» وزیر کشور دولت وفاق ملی لیبی اعلام کرد که نیروهای وابسته به این دولت از حالت دفاعی وارد مرحله حمله می شوند.

وی افزود: نیروهای دولت وفاق ملی لیبی از حالت دفاع از طرابلس پایتخت این کشور به مرحله حمله در برابر نیروهای ارتش ملی منتقل می شوند.

نیروهای ارتش ملی لیبی از ۱۱ ماه قبل لشکر کشی خود را به سمت طرابلس برای تصرف پایتخت این کشور آغاز کرده اند.

باشاغا تصریح کرد: حفتر باید بداند که در این حمله خود شکست خورده است و شبه نظامیان وابسته به آن هرگز نمی توانند وارد طرابلس شوند. ما هم چنان به دفاع از طرابلس ادامه می دهیم.

لازم به ذکر است که «غسان سلامه» فرستاده ویژه سازمان ملل در لیبی روز دوشنبه از استعفای خود از این سِمَت خبر داده بود.

کد مطلب 4868580
فاطمه صالحی

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