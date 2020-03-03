یک هزار میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق در قزوین اجرا شده است

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه از طریق ویدئو کنفرانس و با حضور اردکانیان وزیر نیرو بهره برداری از ۴۱ پروژه صنعت آب و برق با اعتباری بالغ بر ۳ هزار میلیارد تومان در استانهای کشور آغاز شد.
این پروژهها در استانهای آذربایجان غربی، اصفهان، زنجان، کرمان، لرستان و قزوین افتتاح شد.
هدایت الله جمالی پور در مراسم افتتاح همزمان طرحهای برق در استان قزوین اظهار داشت: امروز بسیار خرسندیم که با حضور وزیر نیرو چند پروژه مهم صنعت برق استان قزوین به بهره برداری میرسد و کام مردم از خدمات جدید شیرین میشود.
وی افزود: در حوزه آّب در استان قزوین دو طرح مهم ساخت سد نهب با ۹۵ درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجراست که امیدواریم با تزریق اعتبارات مناسب آن را در سال آینده افتتاح کنیم.
استاندار قزوین تصریح کرد: سد بالاخانلو از دیگر پروژههای مهم آبی استان با ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی قرار است در سال ۱۴۰۰ به بهره برداری برسد که امیدواریم کار آن به دلیل تخصیص نیافتن اعتبار متوقف نشود.
جمالی پور اضافه کرد: نیروگاه حرارتی بویین زهرا از دیگر طرحهای مهمی است که مقرر شده تا دو سال آینده وارد مدار شود.
وی ادغام آب و فاضلاب روستایی و شهری را گامی در مسیر پویایی این صنعت دانست و گفت: با مدیریت یکپارچه میتوان خدمات بهتری به مردم ارائه کرد.
استاندار قزوین تصریح کرد: تاکنون بیش از یک هزار میلیارد تومان پروژه صنعت آب و برق در استان افتتاح شده که به توسعه استان کمک کرده است.
وی گفت: انتقال آب شرب از سد طالقان برای تأمین آب شرب آبیک و شهر قزوین و ۹۴ روستا از کارهای مهمی است که فقط ۸ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و باید روند انتقال تسریع شود.
امروز و از طریق ویدئو کنفرانس و با دستور وزیر نیرو ۱۱ پروژه شرکت توزیع و برق منطقهای استان قزوین با اعتباری بالغ بر ۶۶ میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان افتتاح شد.
استاندار قزوین در ادامه از قسمتهای مختلف شرکت برق استان قزوین و دیسپاچینگ بازدید کرد.
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