یک نفر براثر کرونا در زاهدان فوت کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید محمد هاشمی شهری در جلسه ستاد استانی کرونای سیستان و بلوچستان اظهار داشت: از ابتدای موج اخیر بیماری کرونا تاکنون ۴۵۷ بیمار تنفسی حاد به مراکز درمانی استان سیستان و بلوچستان مراجعه کرده‌اند.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان افزود: از این تعداد ۲۰۶ نفر خدمات خود را به صورت سرپایی دریافت کرده‌اند و ۲۵۱ نفر نیز در بیمارستان‌های منتخب استان سیستان و بلوچستان بستری شدند.

وی با اشاره به اینکه از مجموع بیماران تنفسی حادی که در سیستان و بلوچستان بستری شده‌اند تا کنون ۱۶ مورد فوت شده‌اند، گفت: تعداد کل موارد بیماران با آزمایش کرونای مثبت استان نیز تا این لحظه ۱۷ مورد بوده است که ۱۱ مورد آنان در محدوده تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بوده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زاهدان بیان کرد: متأسفانه عصر دیروز نخستین مورد فوتی با آزمایش کرونای مثبت در زاهدان به ثبت رسید.