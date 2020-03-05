معدوم سازی ۱۱۰۰ قلیان و پلمب ۸ واحد صنفی متخلف در راستای مقابله

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی قهرمانی عصر پنجشنبه در حاشیه جمع آوری قلیان‌ها از کنار سواحل شهر بندرعباس در جمع خبرنگاران اعلام کرد: با توجه به تأکیدات ریاست کل دادگستری استان هرمزگان به منظور صیانت از بهداشت عمومی، ارتقای امنیت اجتماعی و پیشگیری از شیوع ویروس کرونا،، دستور معدوم سازی ۱۱۰۰ قلیان و پلمب ۸ واحد صنفی که به اخطارهای عدم عرضه توجه نکرده بودند صادر شد.

این مقام قضائی در ادامه اتخاذ تمهیدات مناسب به منظور اجرای قانون منع استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی با همکاری شبکه بهداشت و دیگر دستگاه‌های متولی را راهکاری مناسب به منظور پیشگیری و مقابله با شیوع بیماری کرونا ویروس و دیگر امراض مسری برشمرد.

وی همچنین بر عزم جدی دستگاه قضائی در مقابله با افرادی که بهداشت عمومی جامعه را به مخاطره می‌اندازند تأکید کرد و اظهار داشت: با عوامل خطر ساز برای سلامتی شهروندان به صورت ویژه و قاطع برخورد خواهد شد.

قهرمانی بر اهمیت حفظ سلامت جامعه تأکید کرد و افزود: پس از مطرح شدن شکایت‌های مردمی و درخواست‌های مکرر از دستگاه قضائی، برخورد با مراکز عرضه قلیان در مکان‌های عمومی در دستور کار دادستانی قرار گرفت و در کوتاه‌ترین زمان ممکن قلیان‌ها از این مراکز جمع آوری شد.

دادستان بندرعباس در پایان خاطر نشان کرد: عرضه قلیان به عنوان یک خطر جدی برای سلامت افراد جامعه یکی از مصادیق بارز وصف مجرمانه به شمار می‌رود و دستگاه قضائی به مردم اطمینان می‌دهد که با عوامل تهدید کننده سلامت و بهداشت عمومی با قاطعیت و بدون اغماض برخورد کند.