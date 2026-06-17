به گزارش خبرنگار مهر، پس از انتشار گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ ۱۸ خردادماه با عنوان «قلیانهای سیار و فستفودهای غیرمجاز؛ چالش تازه بام گردشگری یاسوج»، دستگاههای متولی وعده برخورد با این پدیده و ساماندهی وضعیت بلوار شهدای اقتدار، معروف به بام یاسوج را داده بودند.
شامگاه چهارشنبه خبرنگار مهر برای بررسی روند اجرای این وعدهها در محل حاضر شد، ساعت حدود ۲۱:۳۰، بلوار شهدای اقتدار همچنان مملو از قلیانهای سیار، دستفروشان و خودروهای عرضهکننده مواد غذایی بود و جمعیت قابل توجهی نیز در این محدوده حضور داشتند.
بر اساس هماهنگیهای انجام شده قرار بود ساعت ۲۲، نمایندگان شبکه بهداشت، شهرداری یاسوج، دادستانی و یگان امداد نیروی انتظامی برای اجرای طرح جمعآوری در محل حاضر شوند.
دقایقی پیش از زمان اعلام شده، خبرنگار مهر در تماس با رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد پیگیر زمان حضور دستگاههای اجرایی شد. در همین فاصله و پیش از رسیدن تیمهای اجرایی، روند جمعآوری قلیانها و بخشی از فعالیت دستفروشان آغاز شد؛ موضوعی که این شائبه را ایجاد کرد که برخی از متخلفان از اجرای طرح و زمان حضور مأموران مطلع شدهاند.
حدود ۲۰ دقیقه پس از آغاز جمعآوری، نمایندگان دادستانی، شبکه بهداشت و یگان امداد در محل حاضر شدند، اما بخش عمدهای از قلیانها و تجهیزات عرضه دخانیات از محل خارج شده بود.
در این بازدید میدانی، مسئولان حاضر ضمن تأکید بر ضرورت ساماندهی بام یاسوج، از استمرار بازدیدها و برخورد با عرضهکنندگان غیرمجاز خبر دادند.
غیبت شهرداری در طرح ساماندهی
یکی از نکات قابل توجه این بازدید، عدم حضور شهرداری یاسوج در عملیات مشترک بود. در حالی که مسئولان حاضر بارها برای هماهنگی با شهرداری تماس گرفتند، پیگیریها به نتیجه نرسید و در نهایت نمایندهای از شهرداری در محل حاضر نشد.
این در حالی است که بخش قابل توجهی از ساماندهی دستفروشان و رفع سد معبر در حوزه وظایف شهرداری قرار دارد و انتظار میرفت این نهاد در اجرای طرح نقش پررنگتری ایفا کند.
هشدار دستگاه قضایی به عرضهکنندگان قلیان
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج در حاشیه جمع آوری عرضه این قلیان های غیرمجاز در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به گزارشهای مردمی درباره عرضه غیرقانونی دخانیات در بام یاسوج گفت: به دستور دادستان مرکز استان، هماهنگیهای لازم با دستگاههای مسئول انجام و دستورات قضایی لازم برای ساماندهی این منطقه صادر شده است.
سید عیسی مرتضایی افزود: عرضه دخانیات و قلیان در اماکن عمومی برخلاف قانون بوده و با متخلفان برخورد خواهد شد.
وی از استمرار بازدیدهای سرزده در شبهای آینده خبر داد و تأکید کرد: در صورت تکرار تخلفات، علاوه بر تشکیل پرونده قضایی، خودروهای مورد استفاده برای عرضه دخانیات نیز توقیف خواهند شد.
معاون دادستان عمومی و انقلاب یاسوج با بیان اینکه بام یاسوج یکی از مهمترین فضاهای تفریحی و گردشگری مرکز استان است، اظهار کرد: حفظ امنیت، آرامش و سلامت شهروندان و گردشگران از اولویتهای دستگاه قضایی است و با هرگونه اقدام مخل نظم عمومی برخورد قانونی صورت خواهد گرفت.
شبکه بهداشت: نظارتها ادامه دارد
رئیس شبکه بهداشت و درمان بویراحمد نیز در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: گزارشهای متعددی از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت و همچنین مراجعات مردمی درباره عرضه مواد غذایی و دخانیات در بام یاسوج دریافت شده بود.
محسن اسدی افزود: در بازدید مشترک امشب به عرضهکنندگان مواد غذایی و دخانیات تذکرات لازم داده شد و آنان نسبت به جمعآوری وسایل خود اقدام کردند.
وی با تأکید بر استمرار نظارتها خاطرنشان کرد: در صورت ادامه فعالیت این افراد، با همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی اقدامات قانونی لازم انجام خواهد شد.
به گزارش مهر، هرچند نخستین گام برای ساماندهی بام یاسوج برداشته شده است، اما موفقیت این طرح نیازمند همکاری همه دستگاههای مسئول، بهویژه شهرداری، و همچنین تداوم نظارتها و برخوردهای قانونی خواهد بود؛ موضوعی که مطالبه جدی شهروندان و خانوادههایی است که این منطقه را برای تفریح و گذران اوقات فراغت انتخاب میکنند.
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